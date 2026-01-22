"Evitas el estrés del aparcamiento": el proyecto de dos vecinos de Milladoiro para compartir coche en los trayectos a Santiago

La idea parece simple: conectar a vecinos a través del Whatsapp para compartir coche entre O Milladoiro, Ames, y la capital de Galicia... Pero hace falta infraestructura y software. Pues bien, ya existe: una genial plataforma acaba de ser creada y programada por dos vecinos de la mayor urbe maiana, José Balado y María Leticia Falcón. "Llevamos veinte años en Milladoiro, y pensamos que había que hacer algo altruista por la comunidad", relata Balado. Y sí: el acceso al sitio en internet y el contacto entre usuarios es gratuito, "y luego, si ambos quieren poner precio o negociar condiciones, recomendamos que negocien por privado", aporta la pareja.

Para acceder a este servicio no hay más que teclear milladoiro.online, en su móvil u ordenador, y desde ahí se entra en Tira Milla, el punto de encuentro para los vecinos que deseen compartir vehículo en uno de los recorridos más utilizados por los lugareños: el que une la localidad amesana con la compostelana. "Ahorra gastos y evita el estrés del aparcamiento", proclaman sus impulsores. La idea le vino a la mente a Balado, en la madrugada del pasado sábado al domingo. "Soy aficionado a la informática, y al día siguiente ya tenía lista la idea, con la que empezamos a trabajar ya ese mismo lunes", describía la misma fuente.

Germen del proyecto

El germen del proyecto parte de un directorio de comercios que pusieron en marcha a través de milladoiro.online. "Se nos ocurrió dar un servicio a la comunidad, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida, aunque aún estamos introduciendo mejoras", aportan. Dentro de ese directorio, José Balado ofrece sus labor profesional de fotografía (por supuesto, en este caso de pago) a las empresas que decidan constar y promocionarse en su sitio, "pero esto es otra cosa: el del transporte es un servicio totalmente altruista que incorporé al mismo dominio: tratamos de enlazar personas, y luego ellas se arreglan con los detalles del transporte". Uno de las principales problemas de este tipo de plataformas, como reconocen sus impulsores, es precisamente, el de la privacidad de datos, de ahí que insten a cerrar los acuerdos "a través del privado, para que fijen la hora y lugar de recogida y destino, por ejemplo, de forma que nadie más que ellos conoce esos datos".

La propuesta está orientada a todos los vecinos de Milladoiro (Ames) en general, "pero sobre todo a los que hacen viajes reiterados, y la verdad es que ni nosotros mismos sabemos cuántos viajes en concreto se han completado ya en estos días", apuntan Balado y Falcón.