O Pino convoca su primer desfile de Entroido y Silleda se vuelca con los Xenerales

El Concello do Pino ya tiene todo preparado para celebrar el Entroido 2026, que este año llega con una destacada novedad: por primera vez, el Concurso de Disfraces, que alcanza su XXVI edición, se desarrollará con un desfile abierto por las calles de O Pedrouzo, reforzando así el carácter participativo y festivo de la cita.

El evento se celebrará el domingo 15 de febrero, a partir de las 17.30 horas, con un recorrido que partirá de la rúa dos Mollaos, atravesará la praza de Forcarei y finalizará en la praza do Concello donde, como es tradición, habrá una carpa y se celebrará una gran fiesta. Con esta incorporación, el Concello busca dar mayor visibilidad al Entroido, favorecer la interacción con el público y seguir potenciando una celebración que combina tradición, creatividad y dinamización social y económica del municipio.

El certamen está abierto a la participación de personas individuales y agrupaciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. En el caso de participantes menores de edad, será necesaria la correspondiente autorización de la persona representante legal. En lo que atañe al XXVI Concurso de Disfraces, mantendrá las siete categorías competitivas, todas ellas con premios en metálico, manteniendo los mismos importes que en la pasada edición, con entre 700 euros para la mejor comparsa y los 150 de la categoría infantil. Como reconocimiento a la creatividad y a la innovación, se otorgará también un premio específico al disfraz más original, con una dotación económica de 200 euros.

Tierras de Deza

Y en el caso de Silleda, la programación incluye desfiles, altos dos xenerais, fiestas infantiles, actividades gastronómicas, música y tradición popular, gracias al trabajo conjunto de las asociaciones culturales y vecinales y del Concello. La primera de las citas tendrá lugar el sábado 7 de febrero en Abades y Lamela, de la mano de la asociación A Costa. Habrá almuerzo seguido de un baile de disfraces y concurso, amenizado por el dúo Cristina e Lucia. En Lamela, la asociación Anxela iniciará la celebración con el desfile de Entroido a las 16.30 horas por la N-525 desde Barravaite, seguido del alto dos xenerais a las 17.30 horas en el campo de la fiesta. La jornada se completará con una fiesta nocturna amenizada por DJ Calwin y premios a los mejores disfraces en grupo e individuales.

El miércoles 11 de febrero regresa el Entroido de Namorar al Centro social dos maiores da Bandeira, a partir de las 18.00 horas, una fiesta amenizada por el Dúo Punto Zero, mientras que el viernes 13 de febrero, también en A Bandeira, tendrá lugar a las 18.00 horas la salida de los cabezudos, la parranda y la apertura del Entroido a cargo de la Moira en la praza do Entroido. A esta actividad le seguirá la 'vellada', con recorrido por los bares acompañada de música tradicional y charanga (Os revirados da folla, Estraloqueiras y la Charanga da mocidade da Bandeira).

En Silleda, el alumnado de 6º del CEIP Plurilíngüe de Silleda protagonizará un mercadillo de Entroido y un concurso de disfraces, también el viernes a partir de las 18.00 horas en la praza Juan Salgueiro. El Venres Sombreireiro, que se estrenó el pasado año, vuelve de nuevo a partir de las 21.00 horas, con la figura de Juanito en el cruce de la rúa Progreso con la rúa Trasdeza, de la mano de SIC Iniciativas Culturais.

Día grande

El sábado 14 de febrero será el día grande del Entroido da Ulla, con actividades a lo largo de toda la jornada en la villa de A Bandeira. El desfile partirá a las 16.00 horas desde el auditorio Manuel Dopazo, encabezado por los Xenerais y correos con sus tradicionales Vivas a lo largo de la rúa Ramón de Valenzuela. Al finalizar tendrá lugar el tradicional alto de los uniformados, que abrirán un año más al alumnado de la escola dos Xenerais da Bandeira. La verbena estará amenizada por la Charanga BB+, el Dúo Pachi Show y DJ Calwin.

Las actividades están organizadas por la Asociación dos Xenerais do Entroido da Bandeira. Durante la velada se entregarán también los premios a los mejores grupos, comparsas y disfraces. En Silleda, el sábado 14 vuelve también la pixamada polas rúas (a partir de las 13.00 horas).

El domingo 15 de febrero, Silleda celebrará una nueva edición del Domingo de Baldréus, de la mano de SIC, una jornada ya consolidada que comenzará con la alborada en la Carballeira das Pedrosas, continuará con el 'vermú dos mandís', un almuerzo popular en la praza Juan Salgueiro con la 'poxa da salazón'. Finalizado el almuerzo, regresará el 'pasarrúas dos Baldréus' por las principales calles de la villa, finalizando con una gran fiesta en la carpa.

Entroido infantil y cierre de la programación

La programación continuará el lunes 16 de febrero con la fiesta infantil de Entroido en el Centro Cultural Vista Alegre da Bandeira, y el martes 17 de febrero con una nueva fiesta infantil en Silleda, con animación, música y juegos, en la carpa de la plaza. Los carnavales se despedirán el miércoles 18 de febrero con la Queima do Vello Baldréu, a las 21.00 horas, en el Muro de Luz, que volverá a encenderse el próximo viernes día 30 en el aparcamiento situado en Barrio do Campo.