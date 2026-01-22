Escritura creativa e terapéutica con Marta Seoane en Carballo

A escritura creativa, ademais de ser terapéutica, é a mellor forma de liberar a imaxinación creando historias. E iso é o que propón a Biblioteca Agra de Campos, de Carballo, co obradoiro Inventando mundos, que impartirá a escritora Marta Seoane Pazos ao longo de tres meses.

O taller vai dirixido a persoas maiores de 16 anos, e celebrarase os sábados 7, 21 e 28 de febreiro, 7, 14 e 28 de marzo, e 11, 18 e 25 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, na propia biblioteca. Desde o concepto de escritura creativa ata a estrutura dunha historia, as persoas participantes abordarán con Marta Seoane todos os pasos do proceso creativo.