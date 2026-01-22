CULTURA
Escritura creativa e terapéutica con Marta Seoane en Carballo
Impartirá durante tres meses o obradoiro 'Inventando mundos'
A escritura creativa, ademais de ser terapéutica, é a mellor forma de liberar a imaxinación creando historias. E iso é o que propón a Biblioteca Agra de Campos, de Carballo, co obradoiro Inventando mundos, que impartirá a escritora Marta Seoane Pazos ao longo de tres meses.
O taller vai dirixido a persoas maiores de 16 anos, e celebrarase os sábados 7, 21 e 28 de febreiro, 7, 14 e 28 de marzo, e 11, 18 e 25 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, na propia biblioteca. Desde o concepto de escritura creativa ata a estrutura dunha historia, as persoas participantes abordarán con Marta Seoane todos os pasos do proceso creativo.
"Escribir é máis que un xeito de comunicarnos; é a mellor forma de expresar os nosos pensamentos, sentimentos e vivencias", subliñan dende o Concello carballés, que convida a quen queira ser parte desa experiencia a inscribrse en carballo.gal/axenda. As prazas son limitadas e terán prioridade as persoas empadroadas en Carballo.
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- El lobo mata tres perros en el rural de Santiago: 'La gente no quiere salir al monte
- Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films
- Comer 'por menos de 6 euros': tres restaurantes de Santiago que adoran los estudiantes
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo