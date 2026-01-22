Fabiola García visita la finca del geriátrico de O Pino y aumenta la ayuda a domicilio a 16 euros la hora este año

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañada del alcalde de O Pino, Manuel Taboada, visitó la parcela en la que el Concello valora construir una residencia de mayores, justo delante de la casa de la cultura.

Durante el acto, la conselleira puso en valor el acuerdo conseguido ayer con la Fegamp sobre el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y señaló que la nueva aportación de la Xunta, que aumentará progresivamente hasta llegar a los 18 euros por hora en 2028, implica una subida del 50% en esta legislatura y supone duplicar la cuantía que se aportaba en 2020.

García destacó que este «acordo histórico», el segundo pacto de legislatura alcanzando con la Fegamp en 5 años, permitirá reforzar un servicio que gestionan los ayuntamientos y a través del que reciben atención profesional en su casa 23.000 gallegos en situación de dependencia. La intención es fijar la hora en 16 €/hora este año.

Esfuerzo y contraste

En su intervención, la conselleira hizo hincapié en que este esfuerzo presupuestario de la Xunta "ten como obxectivo compensar o impacto" que esta gestión supone para los ayuntamientos y "contrasta coa actitude mantida polo Goberno central", que, según denunció, "non só non achega máis financiamento, nin para este servizo nin para a atención á dependencia, senón que introduce máis obrigas ás administracións locais". En esta línea, hizo hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo central "cumpra coa Lei de dependencia" y aporte el 50% de la financiación, una situación que provoca que la deuda con Galicia alcance este año los 2.900 millones de euros.