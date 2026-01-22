TEATRO
O FIOT retoma a estrea de ‘Territorio Regueifa’
A cita é o 6 de febreiro no Pazo da Cultura de Carballo
O Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT), de Carballo, retoma a estrea absoluta do espectáculo Territorio Regueifa, que terá lugar no Pazo da Cultura o día 6, ás 21.00 horas.
A peza é unha coprodución do FIOT xunto a Ainé Producións e o Centro Dramático Galego, dirixida por José L. Prieto e protagonizada por Manolo Maseda, Lupe Blanco e Josinho da Teixeira.
Un espectáculo que quere levar a maxia da improvisación oral a novos públicos, consolidando a regueifa como un patrimonio vivo, capaz de unir humor, emoción e coñecemento nun espectáculo participativo e festivo,
As entradas están xa dispoñibles en Ataquilla: https://entradas.ataquilla.com/es/ventaentradas/teatro/62-auditorio-pazo-da-cultura-de-carballo/x3ak7rgq-aine-producions-territorio-regueifa
Retranca e música
Combinando o xeito de regueifar, a retranca e a música cos códigos do teatro de proximidade, tres recoñecidos regueifeiros e músicos traen á escena unha forma de humor e crítica social, achegando ao público de hoxe a historia, o oficio, e o mundo desta ancestral expresión cultural.
Carballo e Bergantiños son recoñecidas pola riqueza do seu patrimonio cultural inmaterial e, en particular, do oral, que forma parte da súa identidade. A regueifa mantense viva cos regueifeiros tradicionais e con proxectos de revitalización.
O FIOT non quere ser alleo a explorar este Territorio Regueifa, unha inédita e ambiciosa proposta escénica que pon en valor este xénero artístico que consiste en manter unha disputa dialéctica improvisada en verso entre varios participantes e que está en consonancia co lema desta edición do FIOT, a raíz como orixe da identidade propia e colectiva.
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- El lobo mata tres perros en el rural de Santiago: 'La gente no quiere salir al monte
- Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films
- Comer 'por menos de 6 euros': tres restaurantes de Santiago que adoran los estudiantes
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo