Cuenta atrás para acceder a una ayuda millonaria destinada a mejorar los polígonos empresariales

María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, acompañada por la directora general de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, avanzaron que en la primera semana de febrero la Xunta de Galicia convocará las ayudas para la habilitación y mejora de las infraestructuras de los parques empresariales por un importe de 3,1 millones de euros. Y para hacer el anuncio, eligieron uno de los municipios beneficiados con fondos para carreteras.

Así lo aseguraba durante una visita al polígono de Camporrapado, en Boqueixón, que el pasado año recibía 60.000 € (en 2022 destinaron 150.000) para apoyar la mejora de sus accesos con 5 cm de aglomerado en una superficie de total 1.795 m2, según aportaba el regidor, Ovidio Rodeiro, que recibió a la conselleira junto a sus ediles Manuel Fernández Munín, José Manuel Iglesias y Ángela Conde. Este parque empresarial fue uno de los 73 que resultaron beneficiados en toda Galicia en la convocatoria 2025. De ellos, 28 en la provincia de A Coruña; 22 en Lugo; 7 en Ourense y 16 en Pontevedra.

Lorenzana explicó que dichas ayudas cubren hasta el 80 por ciento de la inversión subvencionable, con un máximo de 120.000 euros para las solicitudes individuales y de 138.000 para las conjuntas. Como novedad, señaló que este año también se podrán destinar a mejorar las infraestructuras y espacios públicos del parque empresarial para contribuir a su integración paisajística.

Junto con estas dotaciones, las ayudas abarcan la implantación y modernización de la iluminación pública en las plantas de depuración de aguas y en los colectores con vertido a la depuradora municipal; la gestión de residuos dentro del parque empresarial; actuaciones en las infraestructuras viarias o en los servicios centralizados de suministro de gas e hidrógeno.

Al hilo, recordar que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacaba a finales del pasado año que la Xunta había autorizado ya la licitación de las obras de urbanización de la cuarta fase del polígono industrial Lalín 2000, que permitirá ampliar su superficie en casi un 60 por ciento con una inversión total de más de 22 millones de euros.

A mediados de este año

Lorenzana, junto con el secretario xeral da Lingua, Valentín García, y el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, participaba en la IX Xuntanza Empresarial Aedeza. Allí avanzaba que las obras, licitadas por 11,2 millones de euros, comenzarán a mediados del presente año 2026 para que los más de 300.000 m² de superficie ampliada, distribuidos en 42 parcelas, estén a disposición de las empresas en 2028.

Según reconocía, «cando se trata de pór máis solo industrial a disposición do tecido empresarial, que é no que estamos a traballar neste momento na Xunta, é fundamental que todas as administracións rememos na mesma dirección», subrayaba Lorenzana.

Esfuerzo

La conselleira destacó que la Xunta está haciendo un «enorme esforzo para executar máis metros cadrados de solo industrial en Galicia alí onde neste momento hai máis demanda». Y reconoció que estas intervenciones hay que acompañarla del pertinente apoyo económico para los ayuntamientos que cuentan ya con parques empresariales en funcionamiento, y donde son necesarias mejoras.

Actualmente, el Gobierno gallego está tramitando más de ocho millones de metros cuadrados de suelo industrial, de los cuales, dos millones son en la provincia de A Coruña con actuaciones como las ampliaciones del polígono de Bértoa, en Carballo, y de A Sionlla, en Santiago o la urbanización de las últimas fases del parque de Morás, en Arteixo.

Ames y A Baña

Hay que destacar que entre los municipios que están a la espera de contar con nuevo suelo empresarial está el de Ames, donde quieren dotar a los alrededores de Bertamiráns, en la zona de Caroubáns, con una nueva área para que puedan asentarse empresas, muy cerca además de la autovía de Brión.

Otro de los ayuntamientos que carecen de infraestructuras de este tipo en las cercanías de su capital municipal es el de A Baña, que lleva también varios lustros a la espera de que se urbanice el entorno de Eiroa, donde apenas existe una nave en medio del monte. Suelo Empresarial del Atlántico apoyaría la urbanización de 200.000 m2.