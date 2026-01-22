Champimuros, de tocar fondo a triunfar en redes: «Se puede salir de esa espiral por muy mal que estén las cosas»

Santiago Caamaño, más conocido como Champi Muros por su popularidad en redes, es un muradano cuyo carisma e ingenio inconfundibles lo han llevado a ser toda una cara conocida de Internet. Con 870.000 seguidores en Instagram y otros 500.000 en TikTok, sus vídeos están sellados con marca gallega, donde no falta esa retranca especial que caracteriza a su personaje.

No obstante, este barbanzano carga con una historia de valor y superación personal absolutamente ejemplar, pasando de casi perderlo todo por sus problemas con las apuestas a ser uno de los personajes gallegos más queridos y conocidos de Internet, un espacio en el que, además de sacar carcajadas, conciencia y aconseja a los internautas sobre todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida.

Santiago es una de esas personas que siente necesario ayudar al prójimo. Por ello, ha sacado a la luz su biografía La vida no es un juego, en la que cuenta con pelos y señales todo lo que ha pasado, desde su infancia hasta la persona que es ahora, aunque, tal y como él mismo matiza, «se centra especialmente en el tema del juego».

«Cuento todos los detalles de cómo me sentí cuando era adicto, cómo pedí ayuda por el dinero, cómo recaigo, cómo llegan incluso a echarme de casa, vuelvo a recaer e incluso se me pasa por la cabeza quitarme la vida», confiesa.

La meta principal del influencer con su libro es demostrar que, a pesar de todo, siempre se puede salir adelante. «En 2015 pido ayuda a mi familia. Después entro en una asociación con psicólogos en la que hay terapias grupales e individuales. Luego pido el alta voluntaria, vuelvo a recaer y entro de nuevo en la asociación. En ese momento me doy cuenta de la seriedad de la situación. No es un proceso de decir “quiero dejar esto” y lo dejas; hay muchas luces y sombras. Quiero que la gente vea que se puede salir de esa espiral por muy mal que esté, que no por fallar una vez se acabó para siempre, sino que hay salida», detalla.

Para dar con la tecla del cambio, tuvo que vivir su peor momento personal, un punto que recondujo su mentalidad: «La clave fue tocar fondo del todo. Ahí me doy cuenta de que debía remediar la situación por mí y no por nadie más. Al principio te sale hacerlo por tu familia o por tu pareja, pero al final, cuando lo hice por mi propio bien, es cuando realmente pude cambiar».

El humor como vía de escape

Sus páginas también recogen los orígenes de su faceta humorística en redes sociales. «Fue un poco de la mano con mi proceso con el juego. Utilicé la afición de hacer vídeos como vía de escape. Cuando pasaba por momentos difíciles me salía hacer reír a la gente; creo que me calmaba y me servía para evadir los problemas y hacer que la gente no viese con lo que estaba luchando», comenta.

De este modo, la popularidad de Champi Muros fue acelerando a tal ritmo que algo tan sencillo como exponer su humor a los demás terminó convirtiéndose en su forma de ganarse la vida. «Como siempre digo, pasó de ser mi vía de escape a ser mi zona de confort y luego mi trabajo», indica.

«Hacer reír es algo muy serio»

Para el muradano, sacarle una sonrisa a alguien que lo necesita tiene un significado especial que no se puede comprar. «Recibo muchos mensajes de personas que lo están pasando mal diciéndome que les he alegrado el día. Es algo que me emociona. Una frase que me dijo una seguidora hace tiempo y que me voy a guardar para siempre es: “hacer reír es algo muy serio”».

Además, Santiago también publica vídeos para concienciar a los internautas, jóvenes en su mayoría, sobre los temas que considera importantes tratar, así como consejos de vida que también incluye en su obra. «Los creadores de contenido tenemos un altavoz y es una responsabilidad social decirle a los chavales que algunas cosas no son lo que parecen», explica.

La historia de la persona detrás de Champi Muros está estrechamente ligada a sus orígenes gallegos. «Para mí Galicia es casa. De pequeño le preguntaba a mi madre qué tenía que estudiar para vivir siempre aquí», dice.

Actualmente, el influencer compagina la creación de contenido con la responsabilidad de regentar un restaurante en Noia, mientras espera ilusionado junto a su pareja el nacimiento de su primer hijo.