CONFERENCIA

Ángel Carracedo achega o proxecto ‘Xenoma Galicia’ a Carballo

A cita é o xoves 29 e está organizada polo Instituto de Estudos Bergantiñáns

Ángel Carracedo, doutor e catedrático de Medicina Legal da USC.

Ángel Carracedo, doutor e catedrático de Medicina Legal da USC. / Antonio Hernández

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Instituto de Estudos Bergantiñáns (IEB) programou para o día 29 de xaneiro, ás 20.00 horas no Pazo da Cultura de Carballo, unha conferencia do doutor e catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago, Ángel Carracedo, baixo o título Proxecto Xenoma Galicia.

O presidente do IEB, Xan Fernández, asegura que con esta conferencia, «ademais de difundir a ciencia, a nosa entidade pretende mostrar tamén o apoio ao loable traballo que desempeñan os científicos, tan necesario para a mellora da calidade de vida da sociedade, en moitos dos casos, en condicións precarias e con pouco recoñecemento, cando estes eruditos deberían ser os líderes e referentes da sociedade actual».

Angel Carracedo, engade, «é dos investigadores que mellor encarna os valores dos científicos: traballo, discreción e constancia; pero ademais desenvolve un encomiable labor de divulgación científica, imprescindible para transmitir a importancia da ciencia á poboación escolar e adulta, a través das súas amenas charlas».

Lembra ademais as raíces de Carracedo en Bergantiños, «xa que o seu avó paterno era da parroquia carballesa de Rus».

Presentará o acto a filóloga Lucinda Andrade Cives e a presentación do conferenciante correrá a cargo do historiador Luis A. Giadás Álvarez.

