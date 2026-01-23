CONFERENCIA
Ángel Carracedo achega o proxecto ‘Xenoma Galicia’ a Carballo
A cita é o xoves 29 e está organizada polo Instituto de Estudos Bergantiñáns
O Instituto de Estudos Bergantiñáns (IEB) programou para o día 29 de xaneiro, ás 20.00 horas no Pazo da Cultura de Carballo, unha conferencia do doutor e catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago, Ángel Carracedo, baixo o título Proxecto Xenoma Galicia.
O presidente do IEB, Xan Fernández, asegura que con esta conferencia, «ademais de difundir a ciencia, a nosa entidade pretende mostrar tamén o apoio ao loable traballo que desempeñan os científicos, tan necesario para a mellora da calidade de vida da sociedade, en moitos dos casos, en condicións precarias e con pouco recoñecemento, cando estes eruditos deberían ser os líderes e referentes da sociedade actual».
Angel Carracedo, engade, «é dos investigadores que mellor encarna os valores dos científicos: traballo, discreción e constancia; pero ademais desenvolve un encomiable labor de divulgación científica, imprescindible para transmitir a importancia da ciencia á poboación escolar e adulta, a través das súas amenas charlas».
Lembra ademais as raíces de Carracedo en Bergantiños, «xa que o seu avó paterno era da parroquia carballesa de Rus».
Presentará o acto a filóloga Lucinda Andrade Cives e a presentación do conferenciante correrá a cargo do historiador Luis A. Giadás Álvarez.
