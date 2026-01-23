Bustelo replica al PSOE: no hay okupas en las ocho viviendas sociales de Rianxo
El alcalde asegura que las ocho familias "pagan religiosamente lo que les corresponde"
El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, ha salido a paso de las críticas del PSOE local sobre la «inseguridad recurrente» que, según el portavoz municipal socialista, Óscar Rial, existe en los bajos de las viviendas de alquiler social (habilitadas en las antiguas viviendas de los maestros) y la situación de «abandono» que denuncia el PSdeG en el mantenimiento de los dos bloques de edificios y de su entorno.
Según Rial, hay cristales rotos en las ventanas y en los dos bloques de edificios se produjeron «supuestas entradas» de personas que no residen en esas viviendas, en palabras del portavoz socialista, para «trapicheo, pernocta u otras actividades».
En declaraciones a este diario, el regidor asegura que las ocho viviendas sociales fueron adjudicadas en agosto y que en ellas residen otras tantas familias. «No hay okupas, ni mucho menos», asegura Bustelo, que añade que los residentes «pagan religiosamente lo que les corresponde según la ordenanza».
