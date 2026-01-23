Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura con Forza en Carballo: teatro, cinema, danza, música e fotografías

Vinte e cinco propostas para gozar ata o mes de xuño

Jacobo Sutil, Daniel Pérez e Maruxa Suárez presentando o programa.

Jacobo Sutil, Daniel Pérez e Maruxa Suárez presentando o programa. / Moncho Fuentes

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Teatro, cinema, danza, fotografía, exposicións e o concerto Voces e pegadas de Rosalía de Castro, de AmancioPrada, conforman este ano o programa Cultura con Forza do Concello de Carballo, que inclúe 25 propostas ata o mes de xuño.

O pano erguerase o 6 de febrero, ás 21.00 horas, coa estrea absoluta de Territorio regueifa, unha coprodución do FIOT con Ainé e o Centro Dramático. Once das funcións programadas forman parte do circuíto da Rede Galega de Teatros e Auditorios, segundo sinalou Jacobo Sutil, director das Industrias Culturais, no acto de presentación presidido polo alcalde de Carballo, Daniel Pérez, e a concelleira de Cultura, Maruxa Suárez.

Espectáculos teatrais e artes en movemento

Ademais da referida estrea, a Carballo chegará tamén Memorias dun neno labrego, do Centro Dramático Galego e Contraproducións (21 febreiro), no marco do ciclo Venres Culturais. Na carteleira teatral destacan Iribarne, de ButacaZero (28 de febreiro), Vitória, de Iria Pinheiro (6 de marzo), O proceso, de Malasombra ( 13 de marzo); A penúltima, de Carlos Blanco (20 de marzo); O dragón de ouro, de Sarabela Teatro (27 de marzo); Voa, voa!, de Talía Teatro (1 de marzo); e Bulebule, de Os Náufragos Teatro (29 de marzo).

As propostas de artes inclúen Cicatriz, de Kirenia Danza (17 de abril); Alén, de Colectivo Glovo (día 24); BenQuerer, Fran Sieira báilalle a Caamaño & Ameixeiras, de Fran Sieira Cía (día 26); e El verbo (día 30), do andaluz Daniel Doña.

As entradas están á venda na web billeteira.carballo.gal.

