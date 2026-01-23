A Estrada se blinda con sal y maquinaria ante la alerta por nieve en el sur y este local

Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada, y el edil de Servizos Municipais, se desplazaron esta mañana hasta el recinto ferial de Guimarei para supervisar todos los preparativos que se vienen planificando para afrontar la alerta naranja por nieve. Los dos dirigentes municipales estuvieron acompañados por los trabajadores de las brigadas municipales del servicio de Obras.

El Ayuntamiento hizo acopio estos días de la maquinaria necesaria y de una importante cantidad sal para esparcir en las carreteras de la red municipal, al objeto de estar debidamente preparados para atender las posibles incidencias de índole meteorológica.

Puntos conflictivos

Serán los trabajadores de Obras, en coordinación con Emerxencias A Estrada, los que asuman el esparcimiento de sal en los puntos más conflictivos y en los que se resulte necesario este tipo de intervenciones para conferir una mayor seguridad circulatoria.

Los dirigentes locales y los trabajadores asumieron que los puntos más problemáticos podrían situarse en las vías de parroquias ubicadas en la zona sur del Ayuntamiento de A Estrada, situadas por encima de los 450 metros de altura, caso de A Somoza, Arca, Souto, Codeseda, Sabucedo o Liripio. En la zona este los mayores problemas podrían darse en infraestructuras de comunicación de zonas como Olives, apuntan las mismas fuentes municipales.