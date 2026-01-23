Batería de accidentes con heridos por el granizo: tres en la autovía de Brión y dos en Padrón

Las intensas granizadas que azotan el entorno compostelano desde primeras horas de la mañana provocaron una batería de accidentes y salidas de vía en la comarca, afectando sobre todo a la circulación en la autovía AG-56, dos en Ames (cerca de la salida de Bertamiráns) y otro en Brión al filo de las 08.30 horas.

Asimismo, la circulación conlleva peligro en la rotonda de entrada de Bertamiráns, antes de los colegios, por la acumulación de piedras de hielo a esa misma hora. Las condiciones del tiempo provocaron retenciones puntuales, y heridos en los siniestros.

Accidente múltiple registrado esta mañana en la AG-56 / CEDIDA

Sar y Santiago

Además, en Padrón se registraron al menos dos, a las 07.12 y 7.37 horas, en el entorno de la carretera nacional N-550, también con heridos. En la AP-9 (salida de San Lázaro) también se produjo un siniestro con contusionados esta pasada noche. En la mayoría de los sucesos se vieron implicados varios vehículos, cuatro en este de Compostela

Por su parte, la Guardia Civil confirmaba los siniestros, asegurando que los agentes "están desbordados atendiendo las patrullas que están in situ". Se recomienda adecuar la velocidad y mantenerse alerta.

Más de 130 incidencias

Desde la medianoche, el 112 Galicia ha registrado un total de 136 incidencias relacionadas con los efectos de los episodios meteorológicos adversos que afectan en estos momentos a la comunidad gallega, incluyendo las granizadas de primera hora.

Cabe destacar que la mayoría de los casos (76) están relacionados con la presencia de árboles o ramas en las vías de circulación, seguidos de restos de accidentes y otros objetos (26), categoría que incluye elementos como contenedores desplazados por el viento. A continuación se sitúan las actuaciones de los servicios de emergencias en materia de prevención de riesgos (apuntalamiento de muros, limpieza de cunetas o actuaciones en fachadas, entre otras).

Las incidencias por nieve se redujeron a 4 casos, al igual que la presencia de placas de hielo en la carretera, aunque en los últimos momentos comienzan a aparecer más avisos, como los registrados en la autovía de Brión. La mayoría de las comunicaciones recibidas en este ámbito se limitan a informar de la presencia de nieve o hielo en carreteras de distintos municipios.

En cuanto a las provincias, el mayor número de incidencias se registró en Pontevedra (69), seguida de A Coruña (54), Lugo (8) y Ourense (5).