BORRASCA INGRID
Hielo, granizo y árboles caídos en las carreteras de Costa da Morte y Barbanza
En Cabana se registró una salida de vía sin heridos
Las intensas granizadas y la presencias de hielo en algunas vías dificultó la circulación en diferentes puntos de Costa da Morte sin que, por el momento, se registrasen daños de consideración a causa de la borrasca Ingrid.
En la AG-55, que une Carballo y Baio el granizo se acumuló en tramos como Agualada (Coristanco) lo que ralentizó la circulación y el 112 Galicia recibió varios avisos alertando también de la presencia de hielo en algunos puntos de dicha autovía. En Cabana de Bergantiños se registró una salida de vía, pero afortunadamente no hubo heridos.
Por su parte, en Barbanza, la dotación de bomberos del parque comarcal de Boiro tuvieron que intervenir la pasada noche para retirar un árbol que cayó sobre una pista municipal y sanear el cableado telefónico en el lugar de Sartaxes, en el municipio de Rianxo. Contaron con el apoyo de la Policía Local.
Además, en Boiro se requirieron los servicios de bomberos para reponer vallas tumbadas por el fuerte viento y asegurar elementos de la iluminación navideña que aún no han sido retirados.
