Oleada de robos: la Banda del Volvo actuó también en Pontevedra y Lugo

Ni pequeños drones volando a baja altura ni puertas marcadas con finísimos hilos de silicona. El modus operandi que, según vecinos de Ames empleó la llamada Banda del Volvo en la reciente oleada de robos que afecta a concellos del cinturón de Santiago, no casa con una organización criminal que, de acuerdo con las pesquisas de la Guardia Civil, actúa «con la mayor rapidez posible», entrando en las viviendas que encuentra vacías y llevándose el dinero en efectivo y las joyas que localiza en cuestión de minutos.

Según señalan a este diario fuentes de la Benemérita, a los investigadores, pertenecientes al equipo de Patrimonio del instituto armado, no les consta que la red criminal haya utilizado ni dispositivos aéreos ni el método del hilo invisible para detectar qué propiedades son más vulnerables ante un asalto. Ambas tácticas implicarían una planificación más detallada de la que, se cree, tienen los delincuentes.

Las mismas fuentes explican que la organización, presumiblemente integrada por ciudadanos de Europa del Este, en principio de procedencia albanesa, es «amplia e itinerante» y se desplaza con rapidez tras cometer las sustracciones. De hecho, los investigadores atribuyen a la red criminal una larga lista de asaltos en distintos puntos de las provincias de Pontevedra y Lugo e incluso en Santiago ciudad. Una forma de trabajar que dificulta las investigaciones, aunque hay varias líneas de trabajo abiertas.

La Banda del Volvo se cebó con Teo

La oleada de robos comezó el pasado mes de noviembre y afectó a viviendas situadas en zonas rurales de Teo —donde los delincuentes se cebaron con una veintena de casas asaltadas—, Ames —donde hay cinco denuncias—, Vedra —con otras tantas—, Boqueixón, A Estrada, Silleda, Lalín y Trazo. Fuentes de la Guardia Civil confirman que se detuvo a dos presuntos integrantes de la banda, si bien esta pudo seguir actuando por tener «varias ramificaciones».

Los asaltos han generado una enorme preocupación en zonas rurales de los concellos afectados, como Ames, donde los vecinos, a través de grupos de WhatsApp, se mantienen informados sobre movimientos de personas o vehículos que les resultan sospechosos.