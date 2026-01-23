CONVOCATORIA
Premios para os cinco mellores estudantes do IES Fernando Blanco
Trátase dunha tradición recuperada que se instaurou no 1886
A Fundación Fernando Blanco de Lema de Cee e o I.E.S. ao que dá nome convocaron a XV Edición do Premios Académicos do curso 2025-2026.
Unha iniciativa que ten un dobre obxectivo: recoñecer e premiar o esforzo, aplicación e cualificacións do alumnado do centenario instituto ceense, e recuperar unha tradición histórica da entidade, posto que xa no Regulamento orixinal de 1886, recollíase a necesidade de agasallar aos mellores expedientes de cada curso.
Ao longo das edicións anteriores foron agasallados un total de 70 alumnos do centro. Ao igual que en edicións pasadas, premiarase a cinco dos mellores expedientes académicos de 1º de F.P. Básica; 3º da E.S.O; 1º Bacharelato; 1º de Ciclo Medio e 1º de Ciclo Superior.
Cada un dos premios está valorado en 500 euros (280 € en metálico e 220 € en vales de compra a consumir en algúns dos establecementos colaboradores). Ademais, o alumnado premiado recibirá un diploma conmemorativo.
Os estudantes que opten a estes galardóns deberán ter todas as materias aprobadas no mes de xuño, cunha nota media mínima de 8,5. As bases completas atópanse dispoñibles na web do museo: http://museofernandoblanco.org/premios-academicos-fernando-blanco-2025-2026/.
