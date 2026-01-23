BORRASCA INGRID
Sorpresa y falsa alarma en la playa de Mar de Fóra, en Fisterra
Una balsa salvadidas perdida por un petrolero maltés varó en la arena
Fisterra
Entre las múltiples incidencias derivadas del paso de la borrasca Ingrid por Costa da Morte, también hay que destacar alguna anécdota que, de inicio, bien pudiera considerarse una señal de alarma.
Y es que, al batido arenal de Mar de Fóra, en Fisterra, arribó una balsa salvavidas, que fue avistada por vecinos de la zona y recuperada por agentes de la unidad operativa de Gardacostas de Galicia, con base en Muxía.
Aseguran que "pertenece a un buque petrolero maltés que pasó frente a la costa la pasada noche y pudo perderla por un golpe de mar debido al fuerte temporal".
