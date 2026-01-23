Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca IngridDesaloxoHuelga de busesOla de robos
instagram

Vedra, unha parada obrigatoria do Camiño de Santiago de Inverno

O Concello amosou en Fitur os seus variados atractivos turísticos, entre os que destacan paraxes naturais como a do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla

O alcalde de Vedra, Carlos Martínez, xunto co concelleiro de Turismo, Manuel Costa, en Fitur.

O alcalde de Vedra, Carlos Martínez, xunto co concelleiro de Turismo, Manuel Costa, en Fitur. / Cedida

El Correo Gallego

Vedra

O Concello de Vedra está presente en Fitur no stand de Galicia, onde amosou aos visitantes folletos con información turística con diferentes imaxes dalgúns dos recursos máis destacados entre as súas fronteiras, como a contorna do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, que ocupan un lugar preferente dentro da marca Galicia Calidade.

Así mesmo, o alcalde e membro da xunta directiva da AMCI, Carlos Martínez, presentou O Camiño de Santiago de Inverno, que ven dende Ponferrada atravesando as comarcas do Bierzo, Valdeorras, Ribeira Sacra, Deza e o Ulla, en representación de todos os municipios que o conforma.

Na súa intervención, o rexedor describiu este itinerario que pasa por Vedra como "un testimonio vivo de la historia común de los municipios por los que discurre, una vía de intercambio de conocimiento y valores; y un motor importante para el desarrollo de nuestros pueblos y sus habitantes".

Por outra banda e xunto ao concelleiro de turismo, Manuel Costa, participaron na presentación da Ruta do Queixo da DOP Arzúa-Ulloa e da que o concello vedrés forma parte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents