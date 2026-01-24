Doscientos alumnos de Ames dicen fin a las humedades tras sustituirse el tejado del Colexio de Barouta
El conselleiro Román Rodríguez visitó la obra, que mejorará gasto y comfort energético
La Consellería de Educación destina actualmente quince millones a la capital maiana
Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, visitó el Colexio CEIP de Barouta, en Ames, para supervisar el final de la renovación (por 237.000 €) de la cubierta de un centro educativo que cuenta con cerca de 200 matrículas.
El titular de Educación subrayó el compromiso del Gobierno gallego con la mejora de las infraestructuras educativas en este municipio maiano, que se refleja en un paquete de obras en marcha que superan los 15 millones de inversión.
En este sentido, destacó específicamente la construcción del nuevo colegio de Milladoiro, cuyas obras avanzan según lo previsto y «é un dos proxectos educativos de maior envergadura que temos nestes momentos en Galicia». Igualmente, hizo hincapié en el remate de otra «importante actuación», como fue la del Colexio Agro do Muíño, con una inversión que rondó los 3,4 millones de euros
En pro de la eficiencia
En lo que atañe a la renovación de la cubierta de Barouta, Román Rodríguez destacó su importancia en pro de una mejora «da eficiencia enerxética do centro e do confort dos alumnos e dos profesores no seu día a día na aula», aportaba.
La obra consistió en la sustitución del tejado existente por uno nuevo de paneles tipo sándwich de 30 mm de espesor, incluyendo el aislamiento tanto de la cubrición como del forjado. Fueron, en total, 1430 m² de cubierta inclinada de panel metálico y 392 m² de impermeabilización de cubiertas planas. Además, se instalaron nuevos canalones y bajantes, y se conectaron a la red existente.
Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de nova arquitectura pedagóxica, la hoja de ruta a través del que la Xunta de Galicia está modernizando los centros educativos gallegos, dando además respuesta a la necesidad de plazas de escolarización en determinadas zonas, como es el Ayuntamiento de Ames, con obras de nueva construcción y ampliación.
