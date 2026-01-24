Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ana Guerra y El Combo Dominicano llevarán la marcha a Lalín en la Gala do Cocido

Actuarán el día 30 de enero con Antonio José y Daniela Blasco, y se podrán recoger las entradas en el consistorio el martes 27 de este mes

También estarán Pikete, Maneiro, Festicultores, El Combo Dominicano, Cinema, Gabriel Fandi, Rocío Varela, Ana Paz, El Capitán Sabrosura y Susie Q’s.

La cantante Ana Guerra, una de las cabezas de cartel de la Gala do Cocido 2026

La cantante Ana Guerra, una de las cabezas de cartel de la Gala do Cocido 2026 / RTVE

Marcos Manteiga Outeiro

Lalín

Lalín continúa con el mes en el que exalta su producto estrella, y que incluye la Gala do Cocido, el viernes 30 de enero en el Lalín Arena, con las actuaciones de Ana Guerra, Antonio José y Daniela Blasco. Estarán, además, acompañados por una batería de artistas que van a poner ritmo y fiesta a la televisión y a la villa lalinense: Pikete, Maneiro, Festicultores, El Combo Dominicano, Cinema, Gabriel Fandi, Rocío Varela, Ana Paz, El Capitán Sabrosura y Susie Q’s.

El espectáculo, que se desarrollará entre las 21.45 y las 23.45 h, será retransmitido en directo el día 30 de enero y estará presentada por Xosé Ramón Gayoso y Aitana de Mar. Además, en esta edición estrenará un nuevo formato con un concepto más festivalero, con espacio para 400 personas, sin asiento, de forma que puedan vivir las actuaciones bien de cerca (el acceso la esa zona se hará con una entrada diferenciada y pulsera). Y también contará con un gran escenario para acercar el espectáculo al público.

Reparto de entradas

Las entradas se repartirán el martes 27, a partir de las 17.00 horas, en el ayuntamiento (serán alrededor de 3.000, ajustadas a las necesidades técnicas del montaje). La apertura de puertas será 60 minutos antes de dar comienzo de la gala, y habrá música y ambientación con un DJ para amenizar los momentos previos.

