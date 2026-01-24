Reserva de tiques para el cocido del día 17 dirigido a los mayores amesanos

Ames organiza su cuarto cocido para los mayores, que llegará el martes 17 de febrero, 14.00 horas en el pabellón de Milladoiro.

Servirán cocido para las personas mayores de 65 años empadronadas en Ames, y se hará de forma gratuita. Pero, eso sí, los interesados tendrán que reservar plaza llamando, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, a los números de teléfono 881 074 730 / 669 119 431 / 662 377 302.

Posterior reparto

El plazo de inscripción irá del 26 de enero al 6 de febrero y, una vez completado el trámite, habrá que retirar los tiques entre el 9 y el 13 de febrero, de 9.00 a 14.00 horas, en el consistorio o en las casas de la cultura. Habrá buses.