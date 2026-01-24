Polémica pola presentación de camisetas de fútbol con modelos subidos nun dolmen de Tordoia
Apatrigal pide respeto para o patrimonio histórico e un monumento funerario de hai miles de anos
A sociedade deportiva local retirou xa as polémicas imaxes das súas redes sociais
A Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego vén de levantar a voz despois de que un equipo de fútbol presentara o seu equipamento con xente subida a un dolmen en Tordoia.
"Non é un decorado", advirten dende a entidade que preside Carlos H. Fernández Coto, e explican que "os dolmens non son plataformas nin escenarios para sesións de fotos. Son monumentos funerarios con miles de anos de historia, extremadamente fráxiles, que chegaron ata nós grazas ao respecto de xeracións enteiras". Por i so, advirten que "subirse enriba deles, camiñar sobre as lousas ou utilizalos como fondo publicitario supón unha falta de respecto ao noso patrimonio común e contribúe directamente ao seu deterioro". Ademais, cren que "transmite á xente nova a idea de que este comportamento é algo normal".
Conservación
A conservación, ao seu xuizo, non depende só das institucións, senón tamén "da conciencia e responsabilidade de quen os visita… ou mesmo de quen os utiliza para promocionar un novo equipamento de roupa dun equipo de fútbol". E rematan advertindo que "se queremos que sigan aí mañá, temos que empezar por baixar deles hoxe".
Pola súa banda, a SD Tordoia retirou xa as polémicas imaxes das súas redes.
