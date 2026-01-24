LABORAL
O comité de Xeal pide a mediación da Xunta para desbloquear o convenio colectivo
Os representantes dos traballadores din que levan un ano negociando
O comité de Xeal, das factorías e centrais de Cee e Dumbría, solicitou unha reunión con responsables da Conselleira de Industria para trasladarlle as súas "inquedanzas e para que coñeza de primeira man a realidade laboral interna, tratando de mediar na búsqueda dunha solución que favoreza aos traballadores, á empresa e, por ende, á comarca", afirman.
Desde principios do ano pasado, sinalan, a representación social e Xeal (Energo-Pro) veñen negociando o segundo convenio colectivo e, "tras un ano de reunións, as negociacións atópanse bloqueadas, sen avances reais pola falta de vontade efectiva por parte da dirección para alcanzar un acordo que recoñeza o esforzo e a implicación da plantilla".
Recortes sociais e laborais
"Tras uns anos de perdida de dereitos sociais e poder adquisitivo, a empresa insiste na sua proposta de recortes sociais e laborais", engaden. A pesares de proxectar unha imaxe de crecemento, modernización e futuro, subliñan, "a realidade laboral presenta sombras que non se poden ignorar".
O comité de empresa asegura que, desde o ano 2019 ata a actualidade, a empresa levou a cabo "unha redución de persoal fixo de máis de 84 persoas. Só entre os anos 2021 e 2025, rexistrouse unha perda de máis de 49 postos de traballo directos".
Sinalan que as últimas contratacións limítanse, na súa totalidade, a cubrir ausencias derivadas de ITs ou vacacións sen abordar o problema estrutural da falta de persoal. "Esta disminución da plantilla acadouse a base dunha maior carga de traballo para o persoal que permanece na empresa baixo mínimos e cunha progresiva perda das condicións laborais", subliñan.
Consideran que "non é aceptable que unha compañía que recibe e xestiona importantes fondos e concesións públicas, que diversifica a súa producción obtendo importantes beneficios, manteña bloqueada a negociación do convenio colectivo e non dea resposta ás necesidades da súa plantilla", conlúen.
