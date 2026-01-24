SANIDADE
O PSOE denuncia a redución da atención médica no centro de saúde de Buño
Aseguran que agora só hai dúas horas de consulta diarias
O PSOE de Malpica denuncia que no centro médico de Buño reduciuse o servizo de medicina de familia, "segundo diversas queixas de usuarios e usuarias". Así, sinalan que actualmente a atención préstase unicamente de 9.00 a 11.00 horas, "en contraste co horario habitual que era de 8.00 a 14.00 horas".
Ademais, sinalan, non se están asignando citas con máis dun mes de antelación e as urxencias derívanse aos hospitais, "dado que no PAC de Carballo, o servizo de Urxencias non comeza ata as 15.30 horas.
Falta de compromiso
Os socialistas denuncian "a falta de compromiso, tanto por parte da Xunta coma dos gobernantes do noso concello" e anuncian que emprenderán varias accións co fin de que se restableza o servizo médico coas mesmas condicións que antes.
Con tal fin presentarán unha moción no pleno do día 29 de xaneiro e, senón se restablece o servizo de medicina de familia, o PSdeG-PSOE presentará unha reclamación na Comisión de Sanidade. Ademais, engaden, "se tras 7 días de presentada a moción non se restablecen as consultas, proporemos á veciñanza realizar unha recollida de firmas de protesta".
Dende o PSOE lamentan "a discriminación do noso Concello" e aseguran que "sempre nos encontrarán de fronte contra o desmantelamento dos servizos básicos".
