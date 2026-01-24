Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE denuncia a redución da atención médica no centro de saúde de Buño

Aseguran que agora só hai dúas horas de consulta diarias

Centro de saúde de Buño, en Malpica de Bergantiños.

Centro de saúde de Buño, en Malpica de Bergantiños. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

O PSOE de Malpica denuncia que no centro médico de Buño reduciuse o servizo de medicina de familia, "segundo diversas queixas de usuarios e usuarias". Así, sinalan que actualmente a atención préstase unicamente de 9.00 a 11.00 horas, "en contraste co horario habitual que era de 8.00 a 14.00 horas".

Ademais, sinalan, non se están asignando citas con máis dun mes de antelación e as urxencias derívanse aos hospitais, "dado que no PAC de Carballo, o servizo de Urxencias non comeza ata as 15.30 horas.

Falta de compromiso

Os socialistas denuncian "a falta de compromiso, tanto por parte da Xunta coma dos gobernantes do noso concello" e anuncian que emprenderán varias accións co fin de que se restableza o servizo médico coas mesmas condicións que antes. 

Con tal fin presentarán unha moción no pleno do día 29 de xaneiro e, senón se restablece o servizo de medicina de familia, o PSdeG-PSOE presentará unha reclamación na Comisión de Sanidade. Ademais, engaden, "se tras 7 días de presentada a moción non se restablecen as consultas, proporemos á veciñanza realizar unha recollida de firmas de protesta".

Dende o PSOE lamentan "a discriminación do noso Concello" e aseguran que "sempre nos encontrarán de fronte contra o desmantelamento dos servizos básicos".

