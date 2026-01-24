Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponteceso abre as portas da terceira Casa do Maior na Campara

Súmase ás que xa están operativas na parroquia do Couto

O alcalde coa veciñanza na nova Casa do Maior da Campara.

O alcalde coa veciñanza na nova Casa do Maior da Campara.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

A nova Casa do Maior da Campara, en Ponteceso, xa é unha realidade. Esta mañá celebrouse unha xornada de portas abertas que contou cunha ampla participación veciñal, permitindo coñecer en primeira persoa o resultado das obras realizadas.

Ao acto asistiron o alcalde, José Manuel Mato, e a concelleira de Servizos Sociais, Marisé Álvarez, xunto con numerosos veciños e veciñas da parroquia e contorna interesados en visitar as novas instalacións. Mesmo se achegou o párroco, Manuel García, que quixo coñecer de preto o novo servizo para as persoas maiores.

Axunda de 53.153 euros

A Casa do Maior da Campara convértese así na terceira deste tipo posta en marcha no municipio desde a chegada á alcaldía de José Manuel Mato, sumándose ás xa existentes no Couto. A actuación contou cunha axuda de 53.153 euros da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

Desde o Concello de Ponteceso agradecen "á Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, o seu apoio a este tipo de iniciativas que reforzan os servizos sociais e contribúen a mellorar a calidade de vida das persoas maiores".

Tal e como sinalou o rexedor, "trátase dun día importante para Ponteceso, no que damos un novo paso nas políticas municipais de benestar e envellecemento activo".

TEMAS

