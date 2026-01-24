Nominan a dos Premios Goya a un conocido fotógrafo con estudio en Bertamiráns

El fotógrafo de Ames Toño Villar, con estudio en Bertamiráns, acaba de ser nominado en dos categorías para los Premios Goya de Fotografía (en el apartado de postboda y gráfico). La edición 22 de esta gala se celebrará el próximo 7 de febrero en Zaragoza, donde se darán a conocer los galardonados.

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre, Toño Villar logró una medalla de bronce y una mención de honor en los Tokyo International Foto Awards (TIFA) por las imágenes Árbol solitario y Niebla en Consuegra, respectivamente. Villar explica que «a falta de esperar ata o vindeiro día 7 de febreiro, día que se fallarán os premios, ter dous nomeamentos en dúas categorías distintas, é un tremendo motivo de orgullo para min, dado que é a primeira vez que me presento a ditos premios, posiblemente os máis importantes a nivel nacional», aportaba el protagonista de estas líneas.

Una muestra

Por otro lado, hay que recordar que Toño Villar, en colaboración con el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ames, expuso en octubre de 2024, en el vestíbulo de exposiciones de la Casa da Cultura de Bertamiráns, una destacada muestra que lleva por título 'O artesán, as mans sabias'.

Según fuentes municipales, con esta exposición, «Villar documenta o proceso de fabricación artesanal que segue Tunhas para crear pezas únicas, desde os primeiros pasos ata o produto final. Esta exposición está formada por 21 láminas de un total de 80 sobre o traballo deste artesán», terminan.