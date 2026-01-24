Santa Comba alerta del peligro de falta de sendas en tres viales

El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, acaba de reiterar con un nuevo escrito dirigido a la Xunta la necesidad de acometer obras para mejorar la seguridad vial en tres carreteras autonómicas a su paso por el municipio. Y se muestra dispuesto a respaldar las acciones «pacíficas» de los vecinos reclamando aceras o sendas peatonales en las carreteras que pasan por San Martiño (AC-546), A Pereira (AC-441) y en la AC-400 entre Mourelle y Montouto.

«Levamos dous anos mandando escritos ao presidente da Xunta, á Consellería de Infraestruturas e a delegación territorial da Coruña e nin sequera nos responderon. Entregamos ata sinaturas da veciñanza», dice Romar. “So queremos saber cando e como se pode afrontar esta necesidade. Se fose necesario, o Concello está disposto a asumir certos gastos e o posterior mantemento, pero o investimento forte ten que ser da Xunta, por ser a titular das estradas”, aseguraba.

Tránsito inseguro

En concreto, Alberto Romar se refiere a la peligrosidad de un tramo de la AC-546 a su paso por San Martiño, y otro de la AC-441 en A Pereira. «Aquí non hai nin sendas peonís nin beirrarúas e, moitas veces, a veciñanza ten que se tirar a cuneta cando veñen coches», afirma el regidor . Son tramos «moi curtos, que non se arranxaron no seu día, e que non supoñen un grande investimento. A xente non ten por onde pasar», reseña.

Hay otro tramo de kilómetro y medio de la AC-400 entre Mourelle y Montouto que requiere una inversión mayor: «A veciñanza destes dous núcleos entregaron sinaturas solicitando medidas para mellorar a seguridade viaria, e ninguén lle fixo caso», advierte.

Romar no entiende que «aínda non teñamos ningunha resposta» después de estar dos años «enviando escritos» tanto a la Presidencia da Xunta como a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a la delegación territorial de A Coruña de la Consellería o ante el mismo presidente Alfonso Rueda, sin solución alguna en concreto.