Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca IngridDesaloxoHuelga de busesOla de robos
instagram

Santa Comba alerta del peligro de falta de sendas en tres viales

Se trata de los que pasan por A Pereira, Mourelle y San Martiño

El regidor apoyará las protestas vecinales, y exige que la Xunta actúe

Carretera AC 400 en Mourelle, Santa Comba, sin aceras

Carretera AC 400 en Mourelle, Santa Comba, sin aceras / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Santa Comba

El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, acaba de reiterar con un nuevo escrito dirigido a la Xunta la necesidad de acometer obras para mejorar la seguridad vial en tres carreteras autonómicas a su paso por el municipio. Y se muestra dispuesto a respaldar las acciones «pacíficas» de los vecinos reclamando aceras o sendas peatonales en las carreteras que pasan por San Martiño (AC-546), A Pereira (AC-441) y en la AC-400 entre Mourelle y Montouto.

«Levamos dous anos mandando escritos ao presidente da Xunta, á Consellería de Infraestruturas e a delegación territorial da Coruña e nin sequera nos responderon. Entregamos ata sinaturas da veciñanza», dice Romar. “So queremos saber cando e como se pode afrontar esta necesidade. Se fose necesario, o Concello está disposto a asumir certos gastos e o posterior mantemento, pero o investimento forte ten que ser da Xunta, por ser a titular das estradas”, aseguraba.

Tránsito inseguro

En concreto, Alberto Romar se refiere a la peligrosidad de un tramo de la AC-546 a su paso por San Martiño, y otro de la AC-441 en A Pereira. «Aquí non hai nin sendas peonís nin beirrarúas e, moitas veces, a veciñanza ten que se tirar a cuneta cando veñen coches», afirma el regidor . Son tramos «moi curtos, que non se arranxaron no seu día, e que non supoñen un grande investimento. A xente non ten por onde pasar», reseña.

Hay otro tramo de kilómetro y medio de la AC-400 entre Mourelle y Montouto que requiere una inversión mayor: «A veciñanza destes dous núcleos entregaron sinaturas solicitando medidas para mellorar a seguridade viaria, e ninguén lle fixo caso», advierte.

Noticias relacionadas y más

Romar no entiende que «aínda non teñamos ningunha resposta» después de estar dos años «enviando escritos» tanto a la Presidencia da Xunta como a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a la delegación territorial de A Coruña de la Consellería o ante el mismo presidente Alfonso Rueda, sin solución alguna en concreto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents