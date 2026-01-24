Brión continúa por O Tremo el camino de la humanización y mejora de suministros en la AC-543

El Concello de Brión acaba de iniciar la segunda fase de las obras de humanización y mejora de la seguridad vial de la carretera AC-543 a su paso por el núcleo de Os Ánxeles (Brión). Unos trabajos que dieron comienzo esta semana en O Tremo con la reposición de un tramo del sistema de saneamiento y abastecimiento de agua, uno de los primeros en instalarse en el municipio.

Una actuación incluida en el proyecto Acondicionamento da AC-543 ao seu paso por este municipio maiano, entre los puntos kilométricos 8+390 e 9+870, que supone una inversión de 1,24 millones de euros, de los que la Xunta de Galicia aporta 423.781 euros y el Concello de Brión los 815.000 euros restantes. Un proyecto cuya primera fase, los 550 metros entre la rotonda con la AC-300 y la conexión con la carretera DP-1301 a la altura de las urbanizaciones Agronovo e Inxerido, ya está ejecutada en su totalidad, lo que supone el 40% de la obra.

“Agora comezamos co 60% restante, ata o límite con Ames, sobre unha lonxitude de 950 metros. Somos conscientes de que, como todas as obras, causarán certas molestias á veciñanza, pero volvemos apostar por non cortar o tráfico durante a súa execución para alterar o menos posible o día a día dunha das zonas máis poboadas de Brión”, explica el mandatario, Pablo Lago Sanmartín, quien se muestra “totalmente convencido de que, ao igual que pasou na primeira fase, cando estean rematadas a veciñanza en xeral, e as persoas residentes na zona en particular, porán en valor esta humanización". Unos trabajos que están siendo ejecutados por la empresa Alcomte Galicia.

Red de saneamiento

Las obras que comenzaron esta semana incluirán la reposición de la red de saneamiento con una canalización de PVC de 315 milímetros de diámetro, pozos de registro y acometidas domiciliarias. En lo que respecta a la red de abastecimiento, se ejecutará una canalización de PVC de 125 milímetros de diámetro, con arquetas, valvulería y acometidas domiciliarias. Durante la ejecución de estas obras se procederá al traslado de los puntos de luz, situados en muchos casos en medio de las aceras, y se colocará una nueva canalización de su cableado.

A continuación, se procederá a la demolición y construcción de unas nuevas aceras, de un ancho mínimo de 1,8 metros. “Unhas beirarrúas para que persoas con mobilidade reducida ou familias cun carriño de bebé poidan circular pola zona sen obstáculos”, puntualiza Lago Sanmartín. Paralelamente, la Axencia Galega de Infraestruturas aprovechará las obras para colocar las nuevas marquesinas de autobuses. Los trabajos finalizarán con el aglomerado de la carretera, la instalación de la correspondiente señalización vertical y horizontal, el acondicionamiento de zonas verdes con césped, árboles y arbustos, así como la colocación de jardineras, bancos y demás mobiliario urbano.

Reducción de velocidad

Además, se estrecharán los carriles de circulación, lo que facilitará también la reducción de la velocidad de los vehículos en una zona que está identificada como un tramo de concentración de accidentes, tanto por colisiones entre vehículos como por atropellos. De este modo, la intervención que acaba de iniciarse tiene como fin conseguir que la carretera AC-543 a su paso por Brión se convierta en una calle, en una vía más humana al servicio de los núcleos de población por los que pasa y con especial atención a los usuarios vulnerables.

Al ser uno de los tramos que concentra una mayor circulación de vehículos en el municipio, el Concello solicitó a la empresa concesionaria que tratase en lo posible de mantener siempre la carretera AC-543 abierta, encargándose de la gestión del paso alternativo de vehículos, como ocurrió durante esta semana.