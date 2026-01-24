La humanización de Bertamiráns se unirá a la del tramo brionés de O Tremo tras la de Milladoiro

La fiebre por humanizar los tramos urbanos de algunas de las principales vías de comunicación de la comarca continúa por Brión, donde acaban de acometer la del trecho de O Tremo, 900 metros hasta el límite con Ames que incluirán aceras de casi dos metros, carriles reducidos y ajardinamiento. En Bertamiráns, Ames, por su parte, continuarán la misma adecuación en la parte de la avenida da Maía que faltaba, tras completar la de su mayor urbe: Milladoiro.

La brionesa es una actuación incluida en el proyecto Acondicionamento da AC-543 ao seu paso por este municipio maiano, entre los puntos kilométricos 8+390 e 9+870, que supone una inversión de 1,24 millones de euros, de los que la Xunta aporta 423.781 euros y el Concello de Brión los 815.000 euros restantes. Un proyecto cuya primera fase, los 550 metros entre la rotonda con la AC-300 y la conexión con la carretera DP-1301 a la altura de las urbanizaciones Agronovo e Inxerido, ya terminó.

«Agora comezamos co 60% restante, ata o límite con Ames, sobre unha lonxitude de 950 metros. Somos conscientes de que, como todas as obras, causarán certas molestias á veciñanza, pero volvemos apostar por non cortar o tráfico durante a súa execución para alterar o menos posible o día a día dunha das zonas máis poboadas de Brión», explica el mandatario, Pablo Lago Sanmartín.

Red de saneamiento

Las obras que comenzaron esta semana supondrán la reposición de la red de saneamiento con una canalización de PVC de 315 milímetros de diámetro, pozos de registro y acometidas domiciliarias. En lo que respecta a la red de abastecimiento, se ejecutará una canalización de PVC de 125 milímetros de diámetro, con arquetas, valvulería y acometidas domiciliarias.

A continuación, se demolerán las viejas aceras para emplazar otras con un ancho mínimo de 1,8 metros. “Unhas beirarrúas para que persoas con mobilidade reducida ou familias cun carriño de bebé poidan circular pola zona sen obstáculos”, puntualiza Lago Sanmartín. Paralelamente, la Axencia Galega de Infraestruturas aprovechará las obras para colocar las nuevas marquesinas de buses.

Los trabajos finalizarán con el aglomerado de la carretera, señalización, el acondicionamiento de zonas verdes con césped, árboles y arbustos, así como la colocación de jardineras, bancos y demás mobiliario urbano en el tramo.

Confirmación amesana

Por su parte, el edil de Obras del Concello de Ames, Gustavo Nieto, confirmaba que «daráselle continuidade aos arranxos xa realizados avenida da Maía ata Brión. A primeira fase foi executada durante o ano 2024 cun orzamento aproximado de 300.000 €. Esta segunda foi incluída no POS+ Adicional 4/2025 e será licitada por 345.488,94 euros, tal e como se aprobou na sesión plenaria do 27/11/2025», trasladaba.

Actualmente, este proyecto está en la Diputación de A Coruña, y el Ayuntamiento de Ames está pendiente ya de la pertinente orden de licitación.

A su vez, el regidor brionés Pablo Lago se muestra «totalmente convencido de que, ao igual que pasou na primeira fase, cando estean rematadas a veciñanza en xeral, e as persoas residentes na zona en particular, porán en valor esta humanización». Unos trabajos que están siendo ejecutados por la empresa Alcomte Galicia.

Más de tres kilómetros

De esta manera, la humanización de la AC-543, a su paso por la avenida da Maía y la parroquia brionesa de Os Ánxeles, rondará los 3,5 kilómetros viarios en los que se dará prioridad a los peatones, pero sin restringir ni cortar el tráfico rodado a su paso por el corazón de los dos concellos maianos.