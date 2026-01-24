Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

Xornada de portas abertas no IES Agra de Raíces de Cee

Será o vindeiro luns, día 26, a partir das 18.30 horas

O director do IES Agra de Raíces, 4º esquerda, coa alcaldesa e exalumnos do centro.

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O IES Agra de Raíces, de Cee, vai celebrar unha xornada de portas abertas o luns día 26 de xaneiro ás 18.15 horas, dirixida ao alumnado doutros centros da ESO que teñen interese en cursar estudos de bacharelato. Tamén poderán participar estudantes que desexen coñecer o instituto ou cursar estudos de Secundaria.

O programa de visitas comezará cunha recepción na Biblioteca Concha Blanco por parte do director, Manuel Antelo, e a orientadora, na que se informará dos estudos que se cursan, das actividades complementarias e extraescolares, dos servizos e das instalacións do instituto. A continuación farase unha visita polo centro.

Reserva de praza

A xornada de portas abertas faise con motivo da apertura do prazo de solicitude de reserva de praza para os centros adscritos: o CEIP do Pindo (Carnota), o CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría, o CEIP Plurilingüe Vila de Cee, o CPR Ntra. Sra. del Carmen (Fisterra), o CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo, o IES Fin do Camiño (Fisterra), o IES Lamas de Castelo (Carnota) e o IES Ramón Caamaño (Muxía).

O alumnado destes centros teñen dereito de reserva de praza no IES Agra de Raíces. A petición de reserva débese facer a través da aplicación web admisionalumnado da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. O prazo está aberto ata o día 4 de febreiro.

Rematado o proceso de reserva de praza, abrirase o de admisión do 1 ao 20 de marzo, onde o alumnado pode pedir praza nun centro distinto ao que lle correspondería por mor da súa adscrición. As prazas que se ofertan son as vacantes sobrantes logo de feitas as reservas.

