EDUCACIÓN
Xornada de portas abertas no IES Agra de Raíces de Cee
Será o vindeiro luns, día 26, a partir das 18.30 horas
O IES Agra de Raíces, de Cee, vai celebrar unha xornada de portas abertas o luns día 26 de xaneiro ás 18.15 horas, dirixida ao alumnado doutros centros da ESO que teñen interese en cursar estudos de bacharelato. Tamén poderán participar estudantes que desexen coñecer o instituto ou cursar estudos de Secundaria.
O programa de visitas comezará cunha recepción na Biblioteca Concha Blanco por parte do director, Manuel Antelo, e a orientadora, na que se informará dos estudos que se cursan, das actividades complementarias e extraescolares, dos servizos e das instalacións do instituto. A continuación farase unha visita polo centro.
Reserva de praza
A xornada de portas abertas faise con motivo da apertura do prazo de solicitude de reserva de praza para os centros adscritos: o CEIP do Pindo (Carnota), o CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría, o CEIP Plurilingüe Vila de Cee, o CPR Ntra. Sra. del Carmen (Fisterra), o CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo, o IES Fin do Camiño (Fisterra), o IES Lamas de Castelo (Carnota) e o IES Ramón Caamaño (Muxía).
O alumnado destes centros teñen dereito de reserva de praza no IES Agra de Raíces. A petición de reserva débese facer a través da aplicación web admisionalumnado da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. O prazo está aberto ata o día 4 de febreiro.
Rematado o proceso de reserva de praza, abrirase o de admisión do 1 ao 20 de marzo, onde o alumnado pode pedir praza nun centro distinto ao que lle correspondería por mor da súa adscrición. As prazas que se ofertan son as vacantes sobrantes logo de feitas as reservas.
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Accidente múltiple en la AP-9 a la altura de San Lázaro: uno de los heridos, hospitalizado en la UCI
- Batería de accidentes con heridos por el granizo: tres en la autovía de Brión y dos en Padrón
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Otra huelga de buses sin servicios mínimos: 'Se pasa a indefinida haberá días que haxa nenos que non poidan ir a clase”
- Evitas el estrés del aparcamiento': el proyecto de dos vecinos de Milladoiro para compartir coche en los trayectos a Santiago
- Borrasca 'Ingrid': ¿Nevará en Santiago de Compostela este viernes?