El 73% de usuarios coruñeses de atención laboral en Amigos de Galicia son de Área: hostelería y limpieza lideran la demanda

Los municipios del área de influencia compostelana acaparan, de lejos, las 2.895 atenciones a personas demandantes de empleo realizadas por la Fundación Amigos de Galicia en la provincia coruñesa. Así el 73% de los usuarios que recibieron orientación fueron vecinos de Barbanza, Barcala, Xallas, Sar, Muros, Noia, Ordes, Fisterra, Santiago, Terra de Melide y, por último, Terra de Soneira.

Así lo confirmaban desde la propia entidad, destacando el predominio de servicios laborales para los vecinos de Santiago, Teo, Brión, Ames, Negreira y Boqueixón, que supusieron el 34% del total coruñés, seguido de los de Ribeira, Boiro y A Pobra, con el 8%, igual proporción que la registrada en Terra de Soneira (que conforman Carballo, A Laracha, Coristanco y Malpica).

El 3 por ciento correspondió a vecinos de Vimianzo; y otro tanto para los de Noia. Por contra, supusieron el 2% de los usuarios lugareños de Padrón y Dodro; de Ordes y Oroso; y de Santa Comba y Mazaricos, con igual proporción.

Cierre de lista

Cierran la lista, con el 1 por ciento de demandantes de empleo atendidos, los vecinos de Negreira y A Baña; Fisterra y Cee; y Muros. Todas estas consultas desembocaron en 459 inserciones laborales.

En el caso de los concellos y comarcas pontevedresas de Área, la proporción de atenciones fue más modesta, y apenas alcanzó el 17 por ciento del total provincial, liderados por los residentes en la comarca de Ulla-Umia (Caldas de Reis, Portas, Valga y Pontecesures), 12%; los de Terra de Montes (A Estrada, Cerdedo-Cotobade), con el 3%; y de Deza (Lalín, Silleda y Vila de Cruces), que fueron el 2%.

Los perfiles

Los perfiles atendidos presentan mayoritariamente falta de experiencia laboral en España, ausencia de homologación de formación y carencia de carné de conducir, a lo que se suman, en muchos casos, edades muy jóvenes o avanzadas y problemas de salud. «Estas circunstancias dificultan de manera significativa la inserción laboral, especialmente en sectores con altos requisitos técnicos o de disponibilidad para el empleado», añaden.

En el ámbito de la orientación laboral derivada de programas públicos, se atendió a un número relevante de personas con contratos fijos discontinuos o procedentes de empresas en situación de ERE o ERTE, con edades comprendidas entre los 60 y 65 años. Se trata de perfiles con escasas posibilidades de reincorporación al mercado laboral, tanto por la limitada demanda empresarial como por la proximidad a la jubilación, lo que reduce el interés de las empresas en procesos de contratación o formación.

Asimismo, se prestó atención a personas procedentes de Becas BEME, interesadas en conocer el funcionamiento del mercado, pero sin disponibilidad temporal.

Sectores demandados

Desde Amigos de Galicia explican que «la mayor parte de las ofertas y demandas de empleo se concentraron en sectores como la hostelería, con especial demanda de cocineros, ayudantes de cocina y camareros con formación y experiencia, pero también en limpieza, logística (mozos de almacén) y cuidados sociosanitarios en domicilios e instituciones», ámbitos en los que se exige cualificación específica y experiencia.

En cuanto a las ofertas, durante el año continuaron apareciendo vacantes con requisitos muy específicos, especialmente en el sector de la limpieza, donde se solicita con frecuencia la posesión de certificado de discapacidad o incapacidad permanente total (IPT), así como carné de conducir, lo que dificulta encontrar personas candidatas que puedan cubrir estos puestos.

Desde esta fundación se constata, igualmente, un incremento de las atenciones a personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, un colectivo especialmente afectado por la demora en la obtención de los permisos de trabajo, requisito imprescindible para su inserción laboral. Por ello, insisten en la necesidad «de que el Gobierno autonómico, en coordinación con el resto de administraciones competentes, pueda agilizar los procedimientos administrativos, de modo que estas personas puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones de legalidad y estabilidad, favoreciendo así su integración social».