Más confort y menos gastos tras renovar el tejado del CEIP Os Tilos

La Xunta de Galicia acaba de finalizar las obras de renovación de la cubierta del Colegio Plurilingüe Os Tilos, en el Ayuntamiento de Teo, con una inversión de cerca de 400.000 €. La actuación repercutirá en el gasto eléctrico y la comodidad de la propia comunidad educativa

Así, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó este sábado el centro con el fin de comprobar in situ el resultado de unas obras que se enmarcan en el Plan de nova arquitectura pedagóxica, la hoja de ruta del Gobierno gallego para impulsar la modernización de los centros educativos gallegos, incrementar su eficiencia energética y mejorar el bienestar diario de la comunidad escolar. Así, esta actuación supone una mejora del confort de este edificio, que emplean alrededor de 233 alumnos al día.

El titular de Educación en el Ejecutivo autonómico gallego recordó que esta intervención se suma a la rehabilitación integral en marcha en el CEIP Plurilingüe A Igrexa-Calo, por un importe de más de 900.000 €, lo que eleva a alrededor de 1,3 millones de euros las inversiones en infraestructuras educativas actualmente en este municipio.

Pasos de la intervención

La obra en el Colegio Os Tilos consistió en la sustitución del material de cobertura del actual tejado, conformado por teja cerámica, por una cubierta de panel sándwich y aislamiento sobre forjado de cubierta. En total, se actuó en cerca de 2.100 m². También se acometió la sustitución de lucernarios, la impermeabilización de los canalones, la renovación de bajantes y canalones, y la impermeabilización de los petos perimetrales.

Este colegio consta de dos grandes inmuebles, uno de Educación Infantil, con 2 aulas de 4º y otras tantas de 5º curso. Y en cuanto al edificio Educación Primaria, incluye dos aulas de 6º de Infantil, una docena de Primaria y dependencias para lenguas extranjeras, música, informática, audición o pedagogía, sin olvidar la biblioteca, según consta en los datos que divulga el propio centro.