Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca IngridDesaloxoHuelga de busesOla de robos
instagram

CULTURA

Costa da Morte aloumiña a canteira de regueifeiros

Cento vinte mozos e mozas participan na liga escolar

Un dos obradoiros de regueifa do programa Enreguéifate.

Un dos obradoiros de regueifa do programa Enreguéifate. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

A Liga Escolar de Regueifa da Costa da Morte Norte (Soneira-Bergantiños) celebra a súa segunda edición do II Encontro Bergantiñán. Un evento que promove a posta en valor da cultura tradicional, e dá mostra da vitalidade e o bo acollemento que teñen entre a rapazada a improvisación oral, o baile, a música e as formas de expresión ancestrais.

Organizada polos institutos Pedra da Aguia (A Ponte do Porto), Isidro Parga Pondal e Alfredo Brañas (Carballo), coa colaboración dos concellos de Camariñas e Vimianzo, a xuntanza contará coa participación dos centros de secundaria de Ponteceso (Eduardo Pondal), Malpica (Urbano Lugrís) e Cabana de Bergantiños (As Revoltas).

Desafíos por equipos

Na primeira convocatoria, o 28 de xaneiro, 120 mozos e mozas reuniranse na Ponte do Porto para participar en xogos de regueifa, desafíos orais por equipos, mostras de baile e música e un obradoiro de baile acompañado por pandeireta e canto. Reporán forzas cun almorzo regueifeiro no cal colabora tamén o coñecido obradoiro artesán vimiancés panIgnacio.

Noticias relacionadas y más

Seleccionaranse tres finalistas regueifeiros por centro para a xornada de volta, que será na primeira semana de maio nun dos centros de Bergantiños. Neste segundo encontro, o baile e o canto tradicional serán os grandes protagonistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents