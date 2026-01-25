CULTURA
Costa da Morte aloumiña a canteira de regueifeiros
Cento vinte mozos e mozas participan na liga escolar
A Liga Escolar de Regueifa da Costa da Morte Norte (Soneira-Bergantiños) celebra a súa segunda edición do II Encontro Bergantiñán. Un evento que promove a posta en valor da cultura tradicional, e dá mostra da vitalidade e o bo acollemento que teñen entre a rapazada a improvisación oral, o baile, a música e as formas de expresión ancestrais.
Organizada polos institutos Pedra da Aguia (A Ponte do Porto), Isidro Parga Pondal e Alfredo Brañas (Carballo), coa colaboración dos concellos de Camariñas e Vimianzo, a xuntanza contará coa participación dos centros de secundaria de Ponteceso (Eduardo Pondal), Malpica (Urbano Lugrís) e Cabana de Bergantiños (As Revoltas).
Desafíos por equipos
Na primeira convocatoria, o 28 de xaneiro, 120 mozos e mozas reuniranse na Ponte do Porto para participar en xogos de regueifa, desafíos orais por equipos, mostras de baile e música e un obradoiro de baile acompañado por pandeireta e canto. Reporán forzas cun almorzo regueifeiro no cal colabora tamén o coñecido obradoiro artesán vimiancés panIgnacio.
Seleccionaranse tres finalistas regueifeiros por centro para a xornada de volta, que será na primeira semana de maio nun dos centros de Bergantiños. Neste segundo encontro, o baile e o canto tradicional serán os grandes protagonistas.
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- ¿Llueve en Santiago? Estos cuatro bares con juegos de mesa son perfectos para pasar la tarde con amigos
- Santiago pierde otros 250.000 euros de la UE por el retraso en las obras de la plataforma logística
- El compostelano que celebra sus 102 años con un buen cocido: «Me gusta tomar dos copitas de vino con la comida»
- Nominan a dos Premios Goya a un conocido fotógrafo con estudio en Bertamiráns
- La humanización de Bertamiráns se unirá a la del tramo brionés de O Tremo tras la de Milladoiro
- Borrasca Ingrid: así serán las próximas horas en Santiago
- Otra huelga de buses sin servicios mínimos: 'Se pasa a indefinida haberá días que haxa nenos que non poidan ir a clase”