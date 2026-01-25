Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Financiación de la Xunta para acabar con la entrada de agua al saneamiento de Melide

Una auditoría reveló la infiltración de agua de la piscina y fuentes a la red de la depuradora

Se mejorará el bombeo de Lavadoiro y se instalará un telecontrol para el de O Ribeiro y Zaramil

Ángeles Vázquez, tercera por la izquierda, y Roi Fernández, cuarto, en Santa María de Melide / Xunta

Marcos Manteiga Outeiro

Melide

Ángelez Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, se acaba de reunir con los vecinos de la parroquia de Santa María de Melide para analizar las deficiencias en el saneamiento.

Así, y acompañada por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, explicó que el gobierno local realizó en 2024 una auditoría del sistema de saneamiento municipal que reveló que la red que vierte a la depuradora infiltra agua limpia (dela piscina y fuentes).

Especial incidencia

Se detectó una especial incidencia en las cuencas asociadas a las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) de Santa Mariña Lavadoiro y Santa Mariña Cemiterio. Por ello, se concedieron 29.000 € al Concello para mejorar el subsistema de la EBAR Lavadoiro y se instalará un telecontrol para las de O Ribeiro y Zaramil.

