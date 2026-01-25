Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

O BNG demanda a mellora "urxente" do firme da autovía entre Carballo e A Coruña

Oscar Insua asegura que ten "fochancas e ducias de balsas de auga"

Autovía da Costa da Morte.

Autovía da Costa da Morte. / J. M. R.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O deputado do BNG, Oscar Insua, demandará no Parlamento unha mellora "con urxencia" do firme da autovía AG-55 entre Carballo e A Coruña.

Asegura que "parece unha pista de patinaxe os días que chove, ademais de ter tramos co firme en mal estado, a diferencia do que ocorre no novo tramo entre Carballo e Baio, no que o firme drena perfectamente a auga".

Insua sinala que "van 27 anos dende que se construíu e o firme presenta un estado lamentable, con numerosas fochancas e con ducias de balsas de auga", e subliña que "esta vía de 32 quilómetros conta con 51 curvas, varias delas moi perigosas en diferentes tramos".

Considera, ademais, que a autoestrada "precisa urxentemente a intervención da administración pública, porque é patente que a concesionaria non está a cumprir coas obrigas de mantemento da mesma, polo que é necesario que a Axencia Galega de Infraestruturas realice unha inspección global desta autovía para determinar as accións necesarias que resolvan e solucionen o mal estado que presenta o firme da mesma".

Eliminar a peaxe

O deputado nacionalista indica que "non podemos permitir seguir así ata o 2045, que é cando remata a concesión outorgada polo PP a esta empresa no ano 1995; hai que adoptar medidas urxentes para cambiar o firme da autovía, e mentres non o fagan eliminar a peaxe, porque o servizo non se ofrece coas condicións mínimas de seguridade, polo menos cando chove".

