El cerdo Toñito sucumbió con 200 kilos a la recreación lalinense de la matanza en Mouriscade

La Casona de Mouriscade, en Lalín, celebró la XXVI Matanza Tradicional do Porco con una destacada participación de vecinos y visitantes en una edición histórica al ser la primera organizada por un área parroquial, Vía da Prata, integrada por las parroquias de Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova, en el marco de la programación de la 58ª Feira do Cocido.

La jornada se desarrolló desde primera hora de la mañana en un ambiente festivo y de convivencia, a pesar de las condiciones meteorológicas, y puso en valor una de las celebraciones más identitarias de la cultura tradicional lalinense y gallega. El evento estuvo organizado conjuntamente por los pedáneos y la vecindad de las cuatro parroquias del área Vía da Prata, en coordinación con el Concello de Lalín a través del concejal de Festas y de Zona, José Cuñarro, y contó con la implicación de más de 150 personas que trabajaron en la organización del evento en distintos ámbitos, desde la recreación de la matanza a los trabajos propios del sacrificio tradicional del cerdo, la elaboración de productos típicos, postres caseros o la atención al público asistente.

Acompañamiento musical

La recreación de la Matanza dio comienzo cerca de las 11 horas con la interpretación de piezas musicales tradicionales a cargo de Os Trasnos de Doade, para continuar con los trabajos escenificados propios de esta celebración ancestral, que fueron narrados y comentados en directo por el periodista de Radio Lalín, Gúmer Portas, y por el cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén, aportando a los asistentes explicaciones de carácter historiográfico, etnográfico, cultural y anecdótico en torno a un evento profundamente arraigado en la identidad local.

El alcalde de Lalín, José Crespo, felicitó a los pedáneos del área parroquial Vía da Prata (Luis Rodríguez Rozas de Botos; Antonio Pereiro Estévez de Donsión; Gumersindo Ferradás López de A Xesta y Manuel García Gómez de Vilanova) y a los vecinos que ayudaron en la organización de esta 26ª Matanza bajo la coordinación del edil José Cuñarro, destacando el carácter histórico de esta edición al ser la primera organizada bajo este nuevo modelo parroquial, así como el esfuerzo colectivo realizado por mantener vivas las tradiciones de antaño. También agradeció a Gúmer Portas y a Daniel González Alén la narración del evento, y a la Xunta y a la Diputación pontevedresa el apoyo que brindan para las distintas actividades de la Feira do Cocido.

Cerda de 370 kilogramos

El cerdo fue un ejemplar de raza lalaína, Toñito, con un peso de 200 kilos, y Santiago da Xesta fue el matachín. Además, también estuvo presente Lalaina, una gorrima de 370 kilogramos que se paseó por la matanza de la mano de su dueño y que también participará en el desfile de la 58ª Feira do Cocido. Asimismo, se pudo ver algún ejemplar de cerdo gallego en las antiguas porquerizas, situadas en la parte inferior de la casona. Además, durante toda la mañana se desarrolló también una muestra de oficios tradicionales, y hubo degustaciones.