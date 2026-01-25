Ames pone a punto los caminos interiores y las escaleras de Aldea Nova

La concejalía de Obras e Servizos Básicos de Ames continúa su inversión en las infraestructuras de las parroquias y de los núcleos urbanos. Así, la junta de gobierno acaba de dar luz verde a la licitación de las obras de pavimentación y mejora de los caminos peatonales interiores existentes en la urbanización Aldea Nova (Ortoño) por 183.060,02 euros (con IVA).

Planos de Aldea Nova con los viarios y escaleras a mejorar marcados en rojo / Concello

Gustavo Nieto, edil de Obras e Servizos Básicos, explica que «comezamos coa licitación das obras incluídas no POS+ Adicional de 2025. Neste caso vaise mellorar o pavimentos dos camiños interiores da urbanización de Aldea Nova. Ademais, dentro do POS+ Adicional está incluído o arranxo e renovación das beirarrúas na avenida da Maía ata o límite co Concello de Brión, que foi aprobado no pleno ordinario do pasado mes de novembro», aportaba el concejal.

Material duradero

Así, está prevista la pavimentación y mejora de los caminos peatonales interiores en Aldea Nova con 15 centímetros de hormigón con mallazo, previa apertura de caja y extensión de 10 centímetros de zahorra. Para la recogida de las aguas pluviales en estos viales se prevé la colocación de rejillas de hormigón polímero con reja de fundición y la canalización de tubo de PP corrugado de 250 milímetros, previa excavación de zanja, con la correspondiente conexión a la red existente.

Además, se contempla la reparación de las escaleras existentes entre las calles Ribeira y Salgueiroas mediante la colocación de una nueva barandilla con pasamanos.