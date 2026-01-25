Touro apuesta por los Xenerais y va a poner en valor su yacimiento romano

El Ayuntamiento de Touro apuesta por la cultura, y tras anunciar que sus Xenerais protagonizarán atranques en Bama el 8 de febrero (16.30 horas), ahora divulga la elaboración de un proyecto integral para la puesta en valo del Yacimiento de O Castrillón, un enclave arqueológico de gran importancia que apoya la Diputación.

Natividade González, izquierda, y Xosé Penas con Costa en el yacimiento romano de O Castrillón, en Touro / Diputación de A Coruña

Así, y pendientes de la actividad de los Xenerais estos días –ya salieron el sábado por Vedra–, y sus próximos atranques en Teo (siempre a las 20.00 horas, este domingo en Oza; el día 21 en Lucí y el 1 de febrero en Rarís), se han puesto manos a la obra en divulgar los restos romanos recientemente excavados en O Castrillón, donde parece que erigieron un fortín.

Pasos incluidos en la iniciativa

El proyecto incluye nuevas intervenciones arqueológicas, la creación de un sendero de acceso, un mirador 360º para disfrutar del entorno, la eliminación de especies invasoras, paneles informativos en varios idiomas, señalización desde la carretera principal, por la que discurre la Eurovelo 3-Ruta de los Peregrinos, así como la creación de un apartado específico en la web de turismo municipal, dedicado a este importante yacimiento.

Además, ya se aprobó el proyecto para la primera intervención arqueológica en el Coto de San Sebastián, que permitirá ahondar en la historia local.