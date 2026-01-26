Ames abre el plazo para el concurso, el desfile y la fiesta de disfraces de Entroido
Las actividades comienzan el 14 de febrero y habrá premios de hasta 500 euros
Ames calienta motores para la celebración del Entroido, cuya programación se desarrollará del 14 al 16 de febrero con diversas actividades dirigidas a todos los públicos y para las que ya están abiertas las inscripciones. El sábado 14 comenzará con la festa do Entroido, de 16.30 a 19.30 horas, en la que la charanga Os Celtas amenizará el ambiente de las calles de Bertamiráns. A las 17.00 horas, la academia de baile Danzaya realizará una exhibición en la praza da Maía.
El domingo 15 de febrero se celebrará en Milladoiro el desfile y concurso de disfraces, con tres categorías y premios que oscilan entre 50 y 500 euros. El desfile comenzará a las 17.00 horas desde el aparcamiento de la Casa da Cultura, amenizado por Os Charangos de Neda, y a las 18.30 horas tendrá lugar la entrega de premios, seguida de la actuación del Dúo Infinito.
El lunes 16 de febrero será el turno del concurso infantil, para menores de 12 años, con dos categorías (individual y grupo) y premios de entre 50 y 300 euros. Para participar se puede enviar la solicitud de inscripción al correo electrónico entroidoames@gmail.com hasta el día 10 de febrero. En el caso del certamen infantil, se aceptarán anotaciones hasta el propio día de la celebración, aunque no se podrá incluir música propia ya que se pondrán canciones generales.
