Avogan por recuperar a Ruta Xacobea en Ventosa e gravar casas de Ames sen ocupar

Aseguran que os veciños da zona non recoñecen o actual trazado, que cruza a perigosa estrada AC-453

Solicitarán por moción que os inmobles desocupados teñan un IBI superior para facilitar a súa utilidade

Punto da estrada AC 453 polo que teñen que cruzar actualmente os peregrinos en Ventosa

Punto da estrada AC 453 polo que teñen que cruzar actualmente os peregrinos en Ventosa / BNG

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

O BNG de Ames vén de propor por moción recuperar o trazado do Camiño de Santiago ao su paso por Ventosa e aplicar un recargo no IBI ás vivendas desocupadas diante da carencia de inmobles.

Respecto da Ruta Xacobea, a voceira Escarlata Pampín sinala que «xa hai tempo que a veciñanza do lugar de Ventosa na parroquia de Covas, veñen poñendo de manifesto que o trazado actual do Camiño non coincide co percorrido tradicional que, segundo a memoria popular e testemuños de persoas maiores da parroquia, discorría por outro lugar diferente ao actual», indica.

E ao fío desta constatación, lembran o risco para as persoas que fan o Camiño a pé ao ter que atravesar a estrada AC-453, sen ningún paso de peóns nin ningunha outra medida que garanta a seguridade nunha zona de escasa visibilidade entre curvas.

«Dende o BNG, consideramos necesario que o Concello de Ames, en colaboración coa veciñanza, asociacións da zona e entidades relacionadas co Camiño, recompile información sobre o trazado histórico orixinal, valore a súa viabilidade como alternativa máis segura» e o sinale, acaba.

Recargos

E respecto da vivenda, o Bloque propón «que se entenda como vivenda desocupada aquela que permaneza nesta situación de forma continuada e sen causa xustificada por un prazo superior a dous anos e que pertenza a titulares de catro ou máis inmobles de uso residencial, tamén propoñemos quen non se aplique o recargo en casos de: traslado temporal por razóns laborais ou formativas, situación de dependencia ou saúde, vivendas obxecto de litixio, rehabilitación en curso, ou vivendas á venda (máximo 1 ano) ou alugueiro (máximo 6 meses) a prezos de mercado», segundo a concelleira nacionalista.

