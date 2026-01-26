Exigen el fin de las filtraciones y nuevos aparatos en el gimnasio de Santa Comba

El BNG de Santa Comba, en boca de su portavoz Juan David Sixto, exige al ejecutivo local que «actúe de maneira inmediata para solucionar os graves problemas de deterioro do ximnasio público que están afectando e poñendo en risco ás persoas usuarias», asegurando que se hace eco del malestar de los usuarios. A su vez, la concejala Patricia Val, reconocía al principio «problemas estruturais» que propicia el tejado plano desde hace años en forma de filtraciones, pero también aportaba que se mejoró su incidencia con nuevas bajantes e intervenciones varias.

Sin embargo, tras visitar las instalaciones, Val 'matizaba' su opinión, y aseguraba, por un lado, que no existían quejas de los usuarios y, por otro, que no había entrado el agua ni siquiera en estos días de temporal. «As instalacións son totalmente seguras», y espetó que «tende cuidado» ya que con «alertas innecesarias pediríamos rectificacións».

Curiosamente, la calificada como «moción política del BNG» sí que cita la presencia de «auga encharcada, goteiras continuas, perigo nas instalacións eléctricas e deterioro avanzado das máquinas deportivas», unas circunstancias que, nuevamente, desmentía Val.

«O estado é lamentábel, e non se pode agardar máis para poñer en marcha unha actuación urxente que solucione esta situación e evite riscos para as persoas usuarias», concluía el Bloque, tras remitir una batería de fotos «que demostran o estado da instalación».