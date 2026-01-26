Herido un menor de edad tras ser atropellado en la N-550 a su paso por Iria Flavia

Un menor de edad ha resultado herido a primera hora de este lunes después de ser atropellado en la N-550 a su paso por Iria Flavia. Concretamente y tal y como confirman fuentes del 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el accidente se ha producido en el km 80 en Aldea Porta dos Mariños, en un punto muy próximo al conocido restaurante Gran Chaparral.

Han sido varias las llamadas de particulares que el centro de operaciones de Axega ha recibido en torno a las 08:11 horas. En un primer aviso un particular alertó de que "un rapaz estaba no medio da vía", mientras que una segunda llamada hablaba de "unha persoa que iba camiñando polo arcén, pero que podería ser menor de idade".

Servicio de Urxencias del CHUS / Antonio Hernández

Con esta información se ha dado aviso tanto a Urxencias Sanitarias como a la Policía Local y GES de Padrón, los cuales confirman a este diario que la persona atropellada esta mañana es un menor de edad. Finalmente, el joven ha sido atendido por el personal sanitario y trasladado hasta el Hospital de Santiago con un golpe en la cadera.

Retenciones en la Esclavitud

Poco después del atropello, algunos usuarios de la N-550 están reportando retenciones para poder circular en la mañana de este lunes, afirmando que se encuentran en medio de "un buen atasco".