Todos a una en Lalín para llevar el Mes do Cocido a la excelencia

Los representantes de los establecimientos participantes en el 28º Mes do Cocido de Lalín mantuvieron el pasado viernes una reunión con el alcalde del municipio, José Crespo, y la concejala de Turismo, Begoña Blanco, para reforzar sinergias que permitan avanzar hacia la excelencia del cocido y a la calidad de los productos con los que se prepara, en el marco del compromiso de calidad al que están adheridos.

El regidor adelantó que al finalizar el Entroido se celebrará una reunión para ultimar aspectos del sello de calidad, con el fin de consensuarlo entre todos y garantizar que aquellos que no reúnan los requisitos establecidos no puedan pertenecer a dicha marca. También planteó a los hosteleros la posibilidad de incorporar en sus cartas un “cocido premium”, una propuesta diferenciada y de calidad suprema que se ofrecería a un precio superior.

Asimismo, se informó del programa de actividades vinculado a la Feira do Cocido en esta edición y del Cocido de Nueva York. Por otro lado, se expuso la posibilidad de valorar en el futuro un cambio de fecha de la Feria a comienzos de marzo con el fin de evitar que coincida tan cerca de la Navidad (como sucede este año, que cae el 8 de febrero, y el próximo, el 31 de enero). Igualmente, se les ofreció la opción de adquirir algún cerdo de la Lalín Pork Art para exhibirlo delante de sus negocios.

El líder del gobierno lalinense se centró en la protección del cocido porque "iso é defender os nosos negocios e os nosos produtos, non é defender ao Concello de Lalín, senón que é defender a nosa marca". Además, destacó que "fora de Lalín somos a sa envexa dos concellos porque somos un concello con moita programación e dinamismo e iso ten unha repercusión moi positiva tanto na hostalería como nos negocios”.