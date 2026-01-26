Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

'Ollo, bache!': Fochancas pintadas na estrada Agranzón - Senande, en Muxía

O BNG demanda un plan de mantemento de vías

Fochancas 'sinalizadas' para advertir aos condutores na estrada Agranzón - Senande.

Fochancas 'sinalizadas' para advertir aos condutores na estrada Agranzón - Senande. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O BNG de Muxía vén de realizar varias propostas para o plan de actuacións do POS 2026, logo de que a portavoz dos nacionalistas, Mercé Barrientos, mantivese un encontro co alcalde Javier Sar.

Solicita que se arranxe estrada de Agranzón a Senande, coa inclusión do vial a Agrodosío, "practicamente desfeito". Esta vía, que comunica a parroquia de San Martiño coas de Vilastose, Traxufre e Coucieiro, "ten un tráfico intenso e precisa dunha reparación urxente", subliña Barrientos.

Lembra que xa se aprobou a inclusión de diversas obras de mantemento das vías municipais no POS Adicional-4 de 2025, pero "dado o estado das cunetas e gabias, atascadas pola broza e os restos de polas, e a climatoloxía deste inverno, as vías están cheas de balsas de auga que provocan un rápido e importante deterioro do firme e resultan perigosas para os vehículos e tamén para os viandantes".

Un das fochancas da estrada de Agranzón a Senande.

Un das fochancas da estrada de Agranzón a Senande. / BNG

Por iso, a portavoz do BNG asegura que "é imperativo afrontar canto antes un plan de mellora, roza das cunetas e limpeza de conducións, tubos e sumidoiros que garanta a conservación e seguridade nas estradas municipais".

Mercé Barrientos aproveitou para reclamar de novo que se liciten "canto antes" proxectos aprobados en pleno e que levan xa mais dun ano sen ser executados, como o pintado de prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida, así como incluír na sinalización horizontal os pasos de peóns, as zonas de estacionamento reservado para usuarios das farmacias, e prazas de carga e descarga que faciliten os traballos de aprovisionamento do comercio local.

A maiores, considera necesario acometer "proxectos fundamentais" como a dotación de auga potable nas parroquias; a instalación e reparación de depuradoras; a reparación de accesos e equipamentos de A Barreira de Leis, Lago, Area Maior ou Borreiros.

