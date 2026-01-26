Sale a información pública el proyecto de la variante sur-oeste de Ordes

El Gobierno gallego tiene previsto licitar el año que viene las obras de la ronda sur-oeste de Ordes, que unirá la N-550 con la AC-413. El Consello de la Xunta acordó hoy someter a información pública el proyecto, que permitirá enlazar la Nacional, donde el Ministerio de Fomento prevé la ejecución de una intersección tipo glorieta, con la carretera autonómica que une Ordes con Carballo.

El proyecto impulsado por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), pretende ejecutar una variante que aparte el tráfico pesado del núcleo urbano de Ordes.

En estos momentos, el tráfico que va desde Ordes hacia Carballo (por la AC-413) o Viaño Pequeno (por la DP-5903) se ve obligado a circular por la rúa do Recreo, Alfonso Senra o Lagartos a lo largo de un kilómetro, lo que propicia que estas tres calles del núcleo urbano ordense soporten un elevado tránsito de tráfico pesado.

Para poner fin a esta problemática, la Xunta construirá una variante que discurra desde la N-550 hasta la intersección de la AC-413 con la DP-5903. Al mismo tiempo, se habilitará un nuevo acceso, que se considera «muy necesario», al IES Maruxa Mallo, al punto limpio y al tanatorio municipal y el cementerio de O Balado.

Sendas para peatones, bicicletas y patines

La nueva ronda sur-oeste de Ordes dispondrá, además, de sendas para uso peatonal y de bicicletas y patines, que enlazarán con las ya existentes y que conectan Ordes, desde la Praza da Constitución, con las instalaciones de la piscina municipal, el IES Maruxa Lallo y el IES Nº1, así como con las dependencias de los pabellones deportivos Castelao I y II.

La nueva variante tendrá una longitud de 2,01 kilómetros y en ella se ejecutarán dos glorietas, una a la altura de la intersección con la rúa Coruña y el desvío que va hacia la piscina municipal, y otra en el enlace con la AC-413 de Ordes a Carballo y la DP-5903 de Ordes a Portomouro por Puentechonia.

También se ejecutará una intersección en T con carriles centrales, en el acceso al cementerio de O Balado y las instalaciones del punto limpio de Ordes.

Según explica la Xunta, el proyecto prevé prestar especial atención a la iluminación, que «debe proporcionar visión segura y confortable, así como facilitar la visibilidad».

El proyecto contempla también la construcción de dos puentes sobre un curso de agua y un paso inferior, necesario para mantener la continuidad de una vía municipal.

Expropiaciones

La Xunta prevé someter el proyecto a información pública durante el plazo de un mes. Para ejecutarlo será necesaria la expropiación de 147 parcelas.

La previsión es poder aprobar el proyecto en el cuarto trimestre de 2026 para licitar las obras en 2027. El plazo de ejecución de los trabajos será de 18 meses.