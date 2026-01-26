Trazo apuesta por la inclusión a través del golf y la jardinería

Golf Inclusivo + Naturaleza Viva, es una iniciativa con vocación de continuidad que une deporte, inclusión social y respeto por el medio ambiente impulsada por Compostela Golf en conjunto con Xardín Senra, Café Candelas, el Concello de Trazo y la Asociación Aspanaes, estos dos últimos participarán acercando el proyecto a su alumnado y a sus familias.

Este consiste en transformar las instalaciones de Compostela Golf en un espacio de ocio, aprendizaje y convivencia adaptado en compromiso con la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo personal de las personas con capacidades especiales.

El eje central del proyecto es un Curso Semestral de Golf Inclusivo, dirigido por José Antonio Rey, maestro de este deporte con más de 30 años de experiencia y especialista en golf adaptado. El curso se desarrollará entre enero y junio de 2026, con sesiones semanales de una hora en grupos reducidos de 4 a 6 participantes, adaptadas a las capacidades y ritmos de cada alumno.

De esta forma, el golf se plantea como una herramienta educativa y terapéutica que favorece el desarrollo mental, físico, técnico, emocional y social, con el objetivo de que los participantes adquieran las habilidades necesarias para continuar practicando este deporte más allá de la formación.

Clases de jardinería

Por otro lado, y en colaboración con Xardín Senra, el proyecto incorpora una segunda dimensión con referencia a la naturaleza. Así, los participantes también recibirán pequeñas clases de jardinería durante el curso, en las que cuidarán sus propias plantas, pudiendo observar su evolución a lo largo del tiempo. Al finalizar el programa, cada participante se llevará su planta a casa como recuerdo de la experiencia y del proceso de aprendizaje.

El propósito es utilizar la jardinería como instrumento de transformación personal, conexión con la naturaleza, integración social y desarrollo emocional, reforzando los valores de respeto y responsabilidad medioambiental.