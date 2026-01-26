Barcala está de aniversario: cien años de la Escola de Aro, del bailarín Cajaraville y medio siglo de la cultural Eanes

La comarca barcalesa, Negreira y A Baña, celebra en este 2026 una auténtica batería de aniversarios, que arrancaron el pasado 23 de enero con el centenario del nacimiento en Logrosa del bailarín y coreógrafo Manuel Cajaraville –a quien la prensa británica definió como el Niyinsky gallego–, pero también con el de la construcción de la única unitaria financiada por la diáspora, la de Aro, aún en funcionamiento. Y, por supuesto, el medio siglo de la Asociación Cultural Afonso Eanes do Cotón, que se cumplirá el 22 de diciembre.

Comenzando por Cajaraville, este etnólogo y bailarín de danza gallega, muy aficionado a la pesca, recibía un cálido tributo coincidiendo con el 30 aniversario del Día da Muiñeira en 2022. Allí, el Concello y la Sociedade Cultural e Folclórica Veiga do Cotón realizaron un tributo póstumo a Cajaraville, en presencia de su hija María Elena, nieta y biznieta, sin que exista noticia de si se repetirá, más allá de la reedición facsimilar de su libro 'Debullando folklore'.

Hito en la educación

Tampoco ha trascendido si está previsto festejar uno de los hitos de la educación en el Val de Barcala: el centenario de la construcción de la Escola Unitaria de Aro, la única de las que financiaron las distintas agrupaciones de la emigración –en este caso, fue la Unión Barcalesa de La Habana– en el Val de Barcala que no solo funciona, sino que se ha mejorado con parque y pasarela cubierta.

Y los que sí que se volcarán con el medio siglo de existencia de la AC Afonso Eanes serán sus miembros, que ya abrieron boca, precisamente, con la edición facsimilar de la obra de Silvia Gaspar 'Libro do Cantares' del trovador local que da nombre a la entidad, con la colaboración de Amancio Liñares. Su actual presidente, Bruno Esperante, adelantaba que seguirán con sus barferencia y foliandainas, y para la época del Entroido, programarán un cocido y Xornadas do rural.