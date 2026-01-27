Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca JosephJuicio Antonio CostaConflicto del transporteSantalicesPaniagua
instagram

O Club tixolas volve ao mercado de horta e artesanía de Ames

Esta actividade de balde para a cativada de 6 a 12 anos, desenvólvese o derradeiro sábado de cada mes

Desta volta, os pequenos prepararán tostas salgadas e doces

Un dos postos do mercado de horta e artesanía amesán.

Un dos postos do mercado de horta e artesanía amesán. / Cedida

El Correo Gallego

Ames

No marco das actividades de dinamización do mercado de produtos da horta e artesanía de Ames, este sábado organízase unha nova sesión do Club tixolas, unha proposta para nenos e nenas de seis a doce anos que se desenvolve o derradeiro sábado de cada mes e que pretende achegar aos máis pequenos ao mundo culinario e a realizar receitas con produtos frescos de proximidade.

A actividade é de balde e realizarase de 11.30 a 13.00 horas no mercado de horta e artesanía, localizado na praza da Maía, en Bertamiráns. Para participar, hai que enviar un WhatsApp ao número de teléfono 667 665 705 indicando nome, apelidos e idade do menor xunto cun teléfono de contacto. Hai 30 prazas dispoñibles que se cubrirán por orde de inscrición. O prazo para inscribirse estará aberto ata o venres, día 30, ás 14.00 horas, ou ata que se cubran todas as prazas dispoñibles.

Noticias relacionadas

Nesta ocasión, cada cativo vai preparar catro tostas, dúas salgadas e dúas doces, con produtos frescos do propio mercado e que, posteriormente, levarán para a casa para poder degustar coa súa familia. A edil de Promoción Económica, Ana Belén Paz, explicou que o Club da tixola basease en «crear un espazo lúdico para que os rapaces e rapazas poidan aprender e divertirse en torno á cociña e con outras actividades».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents