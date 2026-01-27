Condenado a 72 años de cárcel por agresión sexual a mujeres, una menor, a las que 'fichaba' para un club de alterne en Ordes

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a penas que suman un total de 72 años de cárcel, a un hombre por cinco delitos de agresión sexual a mujeres y dos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

El hombre fue juzgado por estos delitos contra tres mujeres, una de ellas menor de edad, a las que captaba a través de anuncios de trabajo y a las que trataba de convencer para ejercer la prostitución en un futuro club de alterne en el municipio coruñés de Ordes. Junto a las penas de prisión, que van entre los 12 años y los seis años de cárcel, fija el pago de indemnizaciones para las víctimas. Entre otros argumentos, el fallo se remite a los informes psicológicos "que ponen de manifiesto las consecuencias y el grado de afectación de las víctimas".

No obstante, rechaza que existiese un delito de inducción a la prostitución, como sostuvo la acusación popular. Sí ratifican situaciones "intimidatorias", entre otros aspectos para confirmar la condena.

"El daño psicológico no es simulado"

Según recoge Europa Press, en el juicio, los peritos que realizaron los informes psicológicos de las víctimas calificaron de "coherente" su relato. "Los hechos que denuncian están basados en hechos vividos", expusieron en una vista que comenzó con declaración a puerta cerrada de las chicas. "El daño psicológico no es simulado", apuntaron respecto al testimonio ofrecido por las mismas.

Por su parte, dos forenses señalaron que "no se puede confirmar sumisión química de estas mujeres", pero sí constataron "amnesia" compatible con la ingesta de algún tipo de químico que les anulase la voluntad. "Consumo de alcohol y algo más", precisaron.

El Ministerio Público solicitaba para el hombre, en prisión provisional por esta causa desde mayo de 2024, penas que sumaban 71 años de prisión, una petición que la acusación popular, ejercida por SOS Racismo, elevó a 145, mientras la defensa reclamó la libre absolución.

Las captaba para abrir un club de alterne

Según el escrito fiscal, el acusado reclutó desde principios del año 2023 a personas para trabajar en un futuro club de alterne en Ordes (A Coruña), en concreto, las captaba a través de anuncios para realizar labores de limpieza, entre otras funciones.

Además, Fiscalía argumentó en su escrito que trató de convencerlas en algunos casos para ejercer la prostitución. Sin embargo, sostiene, "el propósito era mantener relaciones sexuales con ellas".

Para ello, desde finales de marzo de 2023, contaba con una sustancia que, mezclada con alcohol, "generaba desorientación, perdida parcial y/o total de conciencia y adormecimiento de todos los miembros".