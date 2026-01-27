Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

Demandan poñer fin ás inundacións dun tramo do Camiño en Cee

O BNG sinala que é unha obra de fácil execución e baixo custo

Auga correndo polo Camiño ao seu paso polo núcleo de Canosa, en Cee.

Auga correndo polo Camiño ao seu paso polo núcleo de Canosa, en Cee. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O BNG de Cee vén de presentar un escrito no concello para que se remate co problema de inundacións nunha vía do interior de Canosa que afecta, ademais de a toda a veciñanza, ao Camiño de Fisterra a Muxía.

A auga que baixa do monte anega un tramo duns 100 metros «e fai case intrasitable o camiño para veciños e peregrinos, polo que solicitamos ao concello que acometa unha obra de fácil execución e baixo importe económico», afirma o portavoz nacionalista, Serxio Domínguez.

Di que xa trasladaran a solicitude ao persoal da Xunta encargado do Camiño «e recibimos como resposta que o ente non acomete obras en superficies con formigón, polo que tendo en conta que o tramo é moi frecuentado, cremos que o concello debe dar a solución axeitada». Ademais, o BNG pide que se limpen as cunetas por onde baixa a auga.

