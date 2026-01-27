Detenido un hombre acusado de pinchar las ruedas de más de una docena de vehículos en Carballo
El hombre, al que un juzgado de Carballo decretó una orden de alejamiento de una mujer por violencia de género, ha sido detenido por la Guardia Civil
E.P.
Un hombre fue detenido en la tarde del lunes acusado de pinchar las ruedas de más de una docena de vehículos que permanecían estacionados en la avenida de Fisterra del municipio coruñés de Carballo. Tal y como han informado fuentes próximas a la investigación, el hombre, al que un juzgado de Carballo decretó una orden de alejamiento de una mujer por violencia de género, ha sido detenido por la Guardia Civil este lunes.
Los hechos que se le atribuyen, tal y como han señalado fuentes consultadas por Europa Press, ocurrieron en la noche del pasado viernes, cuando el hombre supuestamente pinchó las ruedas de más de una docena de vehículos que permanecían estacionados en esta vía. Aunque alguno de los turismos tenía solo una rueda afectada debido a la incisión de objetos tipo clavos, uno de los vehículos tenía las cuatro pinchadas.
Hasta el lugar y tras la alerta de los vecinos se desplazó en un primer momento la Policía Local. Tras ello, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación que se ha saldado con el arresto del presunto autor.
